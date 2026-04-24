研華造 Edge AI 成企業關鍵基礎建設 引領 Physical AI 滲透產業場域

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）於23日舉辦年度「2026 研華嵌入式設計論壇」，以「AI 賦能邊緣新局，產業轉型全面啟動」為主軸，聚焦 Edge AI 從技術導入邁向產業規模化應用的關鍵轉折。面對企業在 AI 導入過程中所面臨的算力架構選型、系統整合與場域落地等挑戰，研華透過整合軟硬體平台及結合生態系合作模式，協助企業加速從 PoC 驗證走向實際營運，推動 AI落地產業場域。

本次論壇以研華 AIoT 智能共創園區為主會場、台中與台南設立主題分場，同步進行全台線上直播，串聯在地產業需求與應用情境，擴大交流深度與廣度，吸引來自製造、系統整合、設備商與開發者等多元領域專業人士共襄盛舉。

隨著 AI 技術快速演進，產業已由單點技術導入邁向整體應用整合的新階段。研華指出，AI 的發展正從雲端模型延伸至邊緣運算，並進一步結合感知、推理與行動，推動 Physical AI 應用成形，企業競爭關鍵亦從模型能力，轉向系統整合與場域落地能力。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示：「當 AI 開始真正走進產業場域，企業面臨的不再只是『要不要導入 AI』，而是『如何有效落地並形成競爭優勢』。從邊緣運算架構、智慧製造應用，到自主系統與機器人，關鍵在於能否整合算力平台、軟體工具與場域需求，打造可規模化的應用模式。研華透過軟硬整合與生態系合作，協助企業縮短導入門檻，讓 AI 從技術驗證走向實際營運價值。」

在此基礎上，本次論壇進一步聚焦三大技術主軸，包含邊緣運算與 AI、智慧製造與工業 AI、智能自主系統與機器人，從平台架構、產業應用到自主系統發展，全面解析 Edge AI 落地的關鍵路徑，協助企業掌握下一波智慧化升級契機。

延續論壇所揭示的技術趨勢與產業應用，研華將於 COMPUTEX 前夕（6 月 1 日）於台北華南國際會議中心舉辦「Advantech Edge AI Conference」，並於 6 月 2 日至 5 日台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，於南港展覽館一館設立品牌展區，展示Edge AI 與產業應用解決方案，並分享「AI驅動產業轉型」發展趨勢。