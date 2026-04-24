快訊

毒品北上、槍枝南下！美國與墨西哥的犯罪共生問題

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

聽新聞
0:00 / 0:00

研華造 Edge AI 成企業關鍵基礎建設 引領 Physical AI 滲透產業場域

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華於23日舉辦年度「2026 研華嵌入式設計論壇」。研華／提供
研華於23日舉辦年度「2026 研華嵌入式設計論壇」。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）於23日舉辦年度「2026 研華嵌入式設計論壇」，以「AI 賦能邊緣新局，產業轉型全面啟動」為主軸，聚焦 Edge AI 從技術導入邁向產業規模化應用的關鍵轉折。面對企業在 AI 導入過程中所面臨的算力架構選型、系統整合與場域落地等挑戰，研華透過整合軟硬體平台及結合生態系合作模式，協助企業加速從 PoC 驗證走向實際營運，推動 AI落地產業場域。

本次論壇以研華 AIoT 智能共創園區為主會場、台中台南設立主題分場，同步進行全台線上直播，串聯在地產業需求與應用情境，擴大交流深度與廣度，吸引來自製造、系統整合、設備商與開發者等多元領域專業人士共襄盛舉。

隨著 AI 技術快速演進，產業已由單點技術導入邁向整體應用整合的新階段。研華指出，AI 的發展正從雲端模型延伸至邊緣運算，並進一步結合感知、推理與行動，推動 Physical AI 應用成形，企業競爭關鍵亦從模型能力，轉向系統整合與場域落地能力。

研華台灣營運處副總經理林其鋒表示：「當 AI 開始真正走進產業場域，企業面臨的不再只是『要不要導入 AI』，而是『如何有效落地並形成競爭優勢』。從邊緣運算架構、智慧製造應用，到自主系統與機器人，關鍵在於能否整合算力平台、軟體工具與場域需求，打造可規模化的應用模式。研華透過軟硬整合與生態系合作，協助企業縮短導入門檻，讓 AI 從技術驗證走向實際營運價值。」

在此基礎上，本次論壇進一步聚焦三大技術主軸，包含邊緣運算與 AI、智慧製造與工業 AI、智能自主系統與機器人，從平台架構、產業應用到自主系統發展，全面解析 Edge AI 落地的關鍵路徑，協助企業掌握下一波智慧化升級契機。

延續論壇所揭示的技術趨勢與產業應用，研華將於 COMPUTEX 前夕（6 月 1 日）於台北華南國際會議中心舉辦「Advantech Edge AI Conference」，並於 6 月 2 日至 5 日台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，於南港展覽館一館設立品牌展區，展示Edge AI 與產業應用解決方案，並分享「AI驅動產業轉型」發展趨勢。

研華 台南 台中

延伸閱讀

光寶新創平台Demo Day 主題為「Artistry in Alliance」

緯謙：以AI Agent成果獲2026 AI Award最佳解決方案特優賞

緯謙以 AI Agent 成果獲2026 AI Award 最佳解決方案「特優賞」

企業導入AI代理門檻高？Google推一站式開發平台

相關新聞

HTC VIVE Arts攜巴黎畢卡索國家博物館 重現經典巨作「格爾尼卡」

宏達電24日宣布，旗下致力於結合文化藝術與創新科技的 VIVE Arts，與巴黎畢卡索國家博物館（Musée national Picasso-Paris）及法國沉浸式內容製作公司 Lucid Realities 共同推出全新XR體驗作品 《格爾尼卡的蛻變》（The Metamorphoses of Guernica），自即日起至 9 月 6 日於巴黎畢卡索國家博物館展出，透過沉浸式科技引領觀眾走進畢卡索重要代表作《格爾尼卡》背後的創作背景、歷史脈絡與時代意義。

Gartner：2028年 AI應用將驅動50%網路安全事件回應工作

研調機構Gartner（顧能）預測，2028年，有50%的企業網路安全事件回應工作聚焦於涉及客製化人工智慧（AI）應用之安全事件。Gartner研究副總裁Christopher Mixter表示，AI發展快速，然許多工具尚未充分測試就倉促佈署，尤其是客製化AI應用。其系統複雜多變，長期安全防護難度很高，多數安全團隊仍缺乏明確AI相關事件處理程序，耗費更多時間與精力解決問題。

研調估半導體2026年營收增長62.7% 記憶體成長空前

研調機構Omdia大幅調高2026年半導體營收預測，預估增幅將達62.7%，主要受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存...

台積埃米級製程大躍進 進度狠甩三星、英特爾

台積電在美西時間22日舉辦的年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程，強調面積更小、能耗更低、效能更強，鎖定AI、高速運算（HPC）及行動應用市場，並預告作為A14強化版的A12製程，兩項新節點均預計於2029年進入生產階段。

美光出招…圍堵記憶體紅鏈 南亞科、華邦等將受惠

美國國會22日祭出2018年以來，最大規模出口管制政策，要全力壓制中國大陸發展半導體，最受矚目是美光以國家安全為由，遊說國會要求禁止銷售設備予大陸記憶體兩大巨頭長鑫存儲與長江存儲。業界認為，一旦美國對記憶體紅鏈祭出重拳，有利市況發展，南亞科、華邦等台廠都將受惠。

SK海力士：報價漲勢會更長

南韓記憶體巨頭SK海力士昨（23）日公布上季營收、獲利同寫歷史新高，營益率更超過70%，公司並駁斥「記憶體現貨價回檔意味市況開始反轉向下」的市場消息，強調AI使得記憶體市場結構改變，進而讓DRAM與儲存型外閃記憶體（NAND Flash）報價漲勢延續時間將更長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。