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神基推出 G140 Copilot+ PC 搭載 AMD 技術 重新定義強固型行動運算

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基24日宣布推出全新G140平板電腦，為一款全強固型Copilot+ PC，G140預計將於2026年6月上市。神基／提供
神基24日宣布推出全新G140平板電腦，為一款全強固型Copilot+ PC，G140預計將於2026年6月上市。神基／提供

神基（3005）控股旗下子公司神基科技（Getac），為強固型運算與行動影像解決方案的領導供應商，並具備先進內部研發與製造能力，24日宣布推出全新G140平板電腦，為旗下首款搭載AMD處理器並符合Copilot+ PC的全強固型平板電腦，G140預計將於2026年6月上市。

G140搭載 AMD Ryzen技術，專為公共安全、汽車產業與工業製造等領域專業人士打造，可於多元作業環境中運行各類邊緣AI應用，並在嚴苛的現場作業環境下維持穩定表現，提供兼具彈性與強固性的行動裝置。

隨著企業加速數位轉型，IT決策者愈加重視與既有基礎架構的無縫相容性與平台一致性。為回應此一趨勢，Getac擴展其產品布局，納入搭載AMD平台的強固型解決方案，涵蓋近期推出的S510AD Copilot+ PC及G140 Copilot+ PC。此舉提升了部署彈性，並確保IT環境維持一致與高效。

G140 專為提升現場作業生產力而打造。搭載AMD Ryzen AI 5 340 / 7 350 處理器、AMD Radeon 840M / 860M 顯示晶片，以及AMD XDNA 2 NPU（最高可達 50 TOPS），可在作業現場直接提供流暢的AI驅動的性能與高品質視覺表現。此一先進的AMD架構針對效率進行最佳化，在不影響性能表現的情況下，提供良好的電池續航力，支援長時間作業需求，減少充電頻率。

神基表示，憑藉強大的硬體規格與輕量化機身設計，G140可廣泛應用於公共安全、車產業與工業製造等關鍵領域。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢指出，隨著全球企業加速導入AI技術，對能在嚴苛現場作業環境中運行高效邊緣AI應用的強固型裝置需求正快速攀升。G140的推出重新定義了邊緣運算的可能性，將即時分析能力帶到第一線，使現場作業人員即使在嚴苛環境下，亦能高效完成關鍵任務。

神基 平板電腦 科技

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