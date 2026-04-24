Gartner：2028年 AI應用將驅動50%網路安全事件回應工作

研調機構Gartner（顧能）預測，2028年，有50%的企業網路安全事件回應工作聚焦於涉及客製化人工智慧（AI）應用之安全事件。Gartner研究副總裁Christopher Mixter表示，AI發展快速，然許多工具尚未充分測試就倉促佈署，尤其是客製化AI應用。其系統複雜多變，長期安全防護難度很高，多數安全團隊仍缺乏明確AI相關事件處理程序，耗費更多時間與精力解決問題。

Gartner提議，網路安全領導者儘早介入客製化AI應用專案，預留充裕時間、規劃資源暨合理管理預期，建立完善安全管治體系。

Gartner預期，2027年，30%的企業要求對自身雲端安全控制體系擁有全面主權，應對地緣政治持續動盪；2027年末，依賴人工手段開展AI合規流程使75%之受監管組織面臨風險，可能處以超過其全球營收5%罰金。2028年有逾50%企業採用AI安全平台，以保障協力廠商AI服務使用安全，保護其客製化AI應用；2030年末，33%的IT工作將用於修復AI資料債務，保障AI安全。

Gartner認為，2028年，將有70%資安長（CISO）使用身分可見性暨AI技術減少身分識別與存取權管理（IAM）攻擊面，降低憑證外洩風險。因企業已難以應付人類與機器身分之複雜性，身分成為主要攻擊面，單一身分識別與存取權管理（IAM）工具導致可見性缺口，進一步加劇配置錯誤風險。Gartner建議整合一致的AI驅動身分可見性與AI平台消除盲點，提高檢測與修復能力。