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研調估半導體2026年營收增長62.7% 記憶體成長空前

中央社／ 新竹24日電
半導體先進封裝示意圖。圖／AI生成
半導體先進封裝示意圖。圖／AI生成

研調機構Omdia大幅調高2026年半導體營收預測，預估增幅將達62.7%，主要受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等記憶體市場前所未有的成長。

Omdia表示，人工智慧（AI）的應用已超越簡單的問答，大幅提升對記憶體和處理器的需求，進而推動半導體產業整體營收成長。

Omdia指出，因應日益嚴苛的工作負載，企業正加速淘汰老舊硬體，2026年企業伺服器將掀起一波換機潮。受惠資料中心伺服器需求強勁，及記憶體價格上漲，2026年運算和資料儲存的半導體營收將逾7000億美元，年增90%，是成長最大的半導體應用領域。

消費電子和無線領域也可望成長，Omdia表示，除市場將推出多款摺疊手機及AI手機等旗艦手機，記憶體價格上漲，將會帶動半導體營收增長。

Omdia指出，今年半導體營收成長主要由平均售價上漲驅動，而非出貨量成長。DRAM市場規模估計將成長近1倍，NAND Flash市場規模可能成長4倍。

Omdia表示，記憶體廠將重心轉向生產價格較高的高頻寬記憶體（HBM），使得傳統記憶體供應緊張情況加劇。強勁的企業和資料中心需求，將持續影響2026年市況，預期2027年供應才可望緩解。

半導體 人工智慧 營收

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