聽新聞
0:00 / 0:00

台積推1.3奈米製程 2029年量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電二○二六年北美技術論壇昨天在美國加州登場，宣布今年推出最新的A13（一點三奈米）製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂二○二九年、即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

三星先前砸重金積極搶購由艾司摩爾極紫外光（ＥＵＶ）設備，要在一點四奈米縮短與台積差距；英特爾也評估以其14Ａ製程，承接谷歌、亞馬遜等開發自製晶片（ＡＳＩＣ）訂單，市場解讀台積電推出A13，捍衛製程領先的意味濃厚。

台積電表示，A13代表公司對持續創新的承諾，相較於A14，A13節省了百分之六的面積，設計規則也與A14完全向後相容，讓客戶能夠迅速將其設計升級至台積最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升。

此外，台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強受訪表示，台積電計畫在二○二九年前於亞利桑那州啟用一座晶片封裝廠，這座先進封裝廠將具備CoWoS與3D-IC先進封裝能力。

這也是台積電宣布投資美國一千億美元，增設三座晶圓廠、兩座封裝廠和一座研發中心後，首度明確揭露先進封裝廠時程。這將是台積在海外首座先進封裝廠。

據了解，從台積電釋出先進封裝時程，明顯是等亞利桑那州三座新晶圓廠全數量產後，再由亞利桑那州廠的先進封裝廠接手直接在美國封裝，藉以避開送回台灣封好再送至美國伺服器廠時，需支付至少百分之十五的關稅。

台積電 三星 英特爾

延伸閱讀

台積電北美技術論壇登場股價再登高鋒 衝達2,135元、市值55.36兆元

台積電證實艾司摩爾High-NA EUV太貴暫緩部署 2029年啟用美封裝廠

台積電高層：擬2029年前在亞利桑那州啟用晶片封裝廠

M31攜手台積完成eUSB2V2在N2P製程投片

相關新聞

施振榮投資記憶體設計公司Neo半導體：把創新技術商品化

記憶體設計公司Neo半導體（NEO Semiconductor）今日宣布，其新一代記憶體技術3D X-DRAM已完成概念驗證（Proof of Concept, POC），在3D記憶體發展上取得重要進展，為邁向新世代高容量記憶體解決方案的重要里程碑，亦期待強化台灣在全球記憶體產業供應鏈中的角色與影響力。NEO同時宣布，已獲得由宏碁創辦人施振榮領軍的策略性投資。

台積推1.3奈米製程 2029年量產

台積電二○二六年北美技術論壇昨天在美國加州登場，宣布今年推出最新的A13（一點三奈米）製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂二○二九年、即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

和碩搶攻北美商機 砸13.2億元墨西哥購置新廠

和碩（4938）擴大墨西哥布局，23日公告取得新廠房及土地，本次交易總金額達美金4,200萬美元，折合新台幣約13.2億元。對此，和碩表示，主要是為供營運使用。據了解，和碩目前墨西哥既有廠區產能已接近滿載，因此決定購置新廠，新廠規劃生產車電產品及AI伺服器。

亞光聯手新創強攻液冷散熱技術 光學三雄跨界進擊AI產品

有「鏡頭界的鴻海」之稱的亞洲光學23日宣布，與美國Frore Systems公司簽訂合作備忘錄。亞光指出，雙方攜手合作發展AI資料中心液冷散熱技術，希望能克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。

佳必琪因著作權法案件遭搜索調查 將全力配合調查、無重大影響

佳必琪（6197）23日公告表示，法務部調查局台中市調查處於今日至該公司進行著作權法案件搜索調查，佳必琪將全力配合檢調單位調查，該公司營運正常，對公司財務、業務無重大影響。

臻鼎淮安HD園區動土 擴產AI高階PCB產能、朝全球最大生產基地邁進

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）22日在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城HD園區」動土典禮，啟動新一波高階PCB產能擴充。新園區將新建HDI／MSAP與HLC廠，完工後，淮安科技城四座園區總廠房數將達23座，進一步擴大臻鼎在AI伺服器、高階HDI、類載板等高端PCB產品的製造規模與技術能量，並朝打造全球最大PCB生產基地邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。