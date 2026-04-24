台積推1.3奈米製程 2029年量產

台積電二○二六年北美技術論壇昨天在美國加州登場，宣布今年推出最新的A13（一點三奈米）製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂二○二九年、即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

三星先前砸重金積極搶購由艾司摩爾極紫外光（ＥＵＶ）設備，要在一點四奈米縮短與台積差距；英特爾也評估以其14Ａ製程，承接谷歌、亞馬遜等開發自製晶片（ＡＳＩＣ）訂單，市場解讀台積電推出A13，捍衛製程領先的意味濃厚。

台積電表示，A13代表公司對持續創新的承諾，相較於A14，A13節省了百分之六的面積，設計規則也與A14完全向後相容，讓客戶能夠迅速將其設計升級至台積最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升。

此外，台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強受訪表示，台積電計畫在二○二九年前於亞利桑那州啟用一座晶片封裝廠，這座先進封裝廠將具備CoWoS與3D-IC先進封裝能力。

這也是台積電宣布投資美國一千億美元，增設三座晶圓廠、兩座封裝廠和一座研發中心後，首度明確揭露先進封裝廠時程。這將是台積在海外首座先進封裝廠。

據了解，從台積電釋出先進封裝時程，明顯是等亞利桑那州三座新晶圓廠全數量產後，再由亞利桑那州廠的先進封裝廠接手直接在美國封裝，藉以避開送回台灣封好再送至美國伺服器廠時，需支付至少百分之十五的關稅。