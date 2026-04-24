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台積埃米級製程大躍進 進度狠甩三星、英特爾

經濟日報／ 記者尹慧中鐘惠玲／台北報導
台積電在美西時間22日舉辦的年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程。 路透
台積電在美西時間22日舉辦的年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程。 路透

台積電（2330）在美西時間22日舉辦的年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程，強調面積更小、能耗更低、效能更強，鎖定AI、高速運算（HPC）及行動應用市場，並預告作為A14強化版的A12製程，兩項新節點均預計於2029年進入生產階段。

這是台積電次世代埃米級製程最新進展，意味公司在先進製程技術布局持續領先，狠甩三星、英特爾等勁敵。業界看好，蘋果、輝達等，都會是台積電A13與A12首批客戶，台積電先進製程再邁大步，後續接單更有優勢，為未來幾年營運持續向上吞下定心丸。

台積電最新先進製程藍圖
台積電最新先進製程藍圖

台積電年度北美技術論壇美西時間22日在加州聖塔克拉拉市登場，今年以「領先矽技術拓展人工智慧（Expanding AI with Leadership Silicon）」為主題，是台積電2026年度最大的客戶活動，揭露最新的技術發展藍圖與製造服務，為未來幾個月在全球各地舉行的技術論壇揭開序幕。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，客戶總是著眼於未來的創新，期待台積電能持續提供可靠的新技術，例如A13，且這些精心建置的技術在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。

魏哲家指出，台積電的先進製程技術在密度、效能及功耗效率方面引領業界，但仍持續尋找方法進行優化，以更好地支援客戶的未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。

台積電去年發表A14製程技術之後，今年再推出A13製程技術，標榜實現更精簡且更高效的設計，以滿足客戶對下一代AI、高速運算及行動應用永無止境的運算需求。

台積電強調，相較於A14製程，A13製程可節省6％的面積，設計規則與A14完全向後相容，讓客戶能夠迅速將其設計升級至其最新的奈米片電晶體技術。

台積電表示，A13製程技術透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升，預計將於2029年、A14製程技術的後一年進入生產。

台積電端出最新的A13製程之餘，也強化其A14製程平台，預告將推出A12製程。

台積電表示，A12製程採用其超級電軌（Super Power Rail）技術，為AI及高速運算應用提供背面供電，規劃2029年進入生產。

台積電並持續推進其N2製程平台，推出N2U製程，該技術採用設計與技術協同優化，以實現速度較N2P製程提升3％至4％，或功耗降低8％至10％，邏輯密度提升2％至3％。

台積電表示，N2U製程利用N2技術平台的製程成熟度與高良率表現，成為AI、高速運算及行動應用的均衡之選，預計2028年開始生產。

魏哲家 三星 蘋果

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