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台積電周邊協力廠商機熱轉
台積電（2330）美西時間22日於年度北美技術論壇揭露先進製程和先進封裝發展時間表，法人看好，將同步帶旺中砂、昇陽半、均豪及均華等相關耗材與設備協力廠後市。因應大客戶需求強勁，相關廠商正積極擴產，迎接商機。
隨著大客戶推進先進製程，中砂業績持續增長，法人看好中砂今年業績可望年增15％至20％，連三年改寫新猷。
昇陽半首季合併營收13.03億元，季增6.9％、年增20.4％，連三季登峰，且該公司正持續擴產，中港新廠預計2027年底投產。
均華旗下晶粒分揀機和黏晶機等兩大產品線在AI驅動半導體產業加速擴產下，營運展望正向。
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