台積電周邊協力廠商機熱轉

台積電二○二六年北美技術論壇昨天在美國加州登場，宣布今年推出最新的A13（一點三奈米）製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂二○二九年、即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

2026-04-24 00:13