SK海力士：報價漲勢會更長

南韓記憶體巨頭SK海力士昨（23）日公布上季營收、獲利同寫歷史新高，營益率更超過70%，公司並駁斥「記憶體現貨價回檔意味市況開始反轉向下」的市場消息，強調AI使得記憶體市場結構改變，進而讓DRAM與儲存型外閃記憶體（NAND Flash）報價漲勢延續時間將更長。

業界分析，SK海力士看好記憶體漲勢將拉長，南亞科、華邦、威剛、十銓、群聯等台灣記憶體相關業者也將受惠。

SK海力士結算，上季淨利比去年同期暴增397.6%、達40.34兆韓元（273億美元），營業利益年成長405.5%至創紀錄的37.61兆韓元，營收激增198.1%到52.57兆韓元，首度突破50兆韓元，都遠超乎預期，且上季營業利益率達創新高的71.5%，高於台積電在第1季的58.1%、及輝達去年第4季的約65%，凸顯記憶體市場價量俱揚盛況。

SK海力士表示，由於AI基礎設施投資擴大，向來是淡季的第1季需求依然強勁，高附加價值產品、高頻寬記憶體（HBM）、高容量伺服器DRAM模組，以及企業級固態硬碟（SSD）銷售擴增，驅動獲利成長。

SK海力士說，HBM未來三年的需求都將遠超越供應，而且隨著AI趨勢從大型語言模型進展到AI推論，最近的需求已從HBM擴及傳統的DRAM和NAND記憶體。

SK海力士也表示，提高記憶體效率的新技術擴散後，將提高AI服務的經濟可行性，擴大整體服務規模、進一步驅動記憶體需求，而氦氣供應短缺對其衝擊有限，已多元化供應來源。該公司計劃下半年送出HBM4E樣品給客戶，2027年開始量產。