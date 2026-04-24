聽新聞
0:00 / 0:00

台積電CPO報捷 帶動夥伴業務爆發 上詮、大立光進補

經濟日報／ 記者蘇嘉維劉芳妙／台北報導
台積電共同封裝光學（CPO）發展傳捷報，今年將開始量產以緊湊型通用光子引擎（TSMC-COUPE）打造新產品。 聯合報系資料照
台積電共同封裝光學（CPO）發展傳捷報，今年將開始量產以緊湊型通用光子引擎（TSMC-COUPE）打造新產品。 聯合報系資料照

台積電（2330）共同封裝光學（CPO）發展傳捷報，今年將開始量產以緊湊型通用光子引擎（TSMC-COUPE）打造新產品。法人看好，台積電CPO邁大步，其CPO夥伴上詮、大立光相關業務將同步爆發。

台積電於美西時間22日的年度北美技術論壇上，釋出CPO布局好消息。

台積電表示，公司研發的緊湊型通用光子引擎將達成關鍵性的里程碑，採用COUPE在基板上（COUPE on substrate）的真正CPO解決方案預計今年開始生產。

台積電表示，相較於電路板上的可插拔解決方案，此項新技術透過將COUPE光子引擎，直接整合到封裝內部的方式，可提供二倍的功耗效率，並減少延遲90％。該技術已應用於200Gbps微環調變器（MRM），成為資料中心機架之間傳輸數據的一種高度精簡且節能的解決方案。

法人指出，台積電COUPE製程已獲得輝達導入，並全面應用在全新一代Vera Rubin平台中；博通方面，也開始積極與台積電合作。

據了解，COUPE製程就是台積電針對CPO開發的先進封裝技術，主要目的是將運算晶片直接與矽光子晶片整合，讓運算訊號能省去先前的銅走線訊號傳遞，透過CPO技術可讓訊號傳遞達到低延遲、低功耗，雖然量產成本高於過往AI平台設計，但對於效能需求取勝的AI伺服器而言，加快訊號傳遞速度帶來的好處遠高於成本增加的負面影響。

台積電宣布COUPE將於今年量產後，相關光通訊生態系可望同步受惠。業界指出，上詮在光通訊元件當中的光纖陣列（FAU）產品已與台積電合作研發至少三年，有機會在今年下半年開花結果。上詮目前在FAU規格上已經開發到1.6T及3.2T，最快今年開始交貨1.6T，明年大量交貨3.2T，且6.4T亦有望在明年開始量產出貨。

大立光CPO應用同步「動起來」，聚焦FAU元件及稜鏡製造等零組件，正準備送樣。

台積電 大立光 CPO

延伸閱讀

CPO 商機可期 法人點名這些供應鏈可望受惠

台積於北美技術論壇 揭示A13製程技術將於2029量產

亞光聯手新創強攻液冷散熱技術 光學三雄跨界進擊AI產品

台積電北美技術論壇登場股價再登高鋒 衝達2,135元、市值55.36兆元

相關新聞

台積推1.3奈米製程 2029年量產

台積電二○二六年北美技術論壇昨天在美國加州登場，宣布今年推出最新的A13（一點三奈米）製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂二○二九年、即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

台積埃米級製程大躍進 進度狠甩三星、英特爾

台積電在美西時間22日舉辦的年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程，強調面積更小、能耗更低、效能更強，鎖定AI、高速運算（HPC）及行動應用市場，並預告作為A14強化版的A12製程，兩項新節點均預計於2029年進入生產階段。

美光出招…圍堵記憶體紅鏈 南亞科、華邦等將受惠

美國國會22日祭出2018年以來，最大規模出口管制政策，要全力壓制中國大陸發展半導體，最受矚目是美光以國家安全為由，遊說國會要求禁止銷售設備予大陸記憶體兩大巨頭長鑫存儲與長江存儲。業界認為，一旦美國對記憶體紅鏈祭出重拳，有利市況發展，南亞科、華邦等台廠都將受惠。

台積電CPO報捷 帶動夥伴業務爆發 上詮、大立光進補

台積電共同封裝光學（CPO）發展傳捷報，今年將開始量產以緊湊型通用光子引擎（TSMC-COUPE）打造新產品。法人看好，台積電CPO邁大步，其CPO夥伴上詮、大立光相關業務將同步爆發。

SK海力士：報價漲勢會更長

南韓記憶體巨頭SK海力士昨（23）日公布上季營收、獲利同寫歷史新高，營益率更超過70%，公司並駁斥「記憶體現貨價回檔意味市況開始反轉向下」的市場消息，強調AI使得記憶體市場結構改變，進而讓DRAM與儲存型外閃記憶體（NAND Flash）報價漲勢延續時間將更長。

台積先進封裝跨大步 有利承接更多輝達、超微、博通訂單

台積電美西時間22日於年度北美技術論壇中，不僅大秀先進邏輯製程技術，也揭露先進封裝最新進展。台積電表示，為支持AI對單一封裝中更高運算能力及記憶體的需求，其持續擴展CoWoS技術以整合更多矽晶，目前正在生產5.5倍光罩尺寸的CoWoS，並規劃更大尺寸的版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。