美光出招…圍堵記憶體紅鏈 南亞科、華邦等將受惠

美國國會22日祭出2018年以來，最大規模出口管制政策，要全力壓制中國大陸發展半導體，最受矚目是美光以國家安全為由，遊說國會要求禁止銷售設備予大陸記憶體兩大巨頭長鑫存儲與長江存儲。業界認為，一旦美國對記憶體紅鏈祭出重拳，有利市況發展，南亞科（2408）、華邦等台廠都將受惠。

業界分析，記憶體市況正大好，但最擔心長鑫存儲與長江存儲又大擴產打亂市場行情，美方這次有意「出面好好管一管」，層次更拉高至「國家安全」層級，增添大陸記憶體廠擴產難度，為記憶體市場拆除最難控制的不定時炸彈。

美國國會最新出口管制法案

外媒報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會這次共通過20項跨黨派的出口管制法案，包括提高對違反出口管制者的民事罰則、建立吹哨者獎勵機制，與川普政府打擊中國大陸走私非法取得晶片的行動一致。

上述20項法案當中，「硬體技術管制多邊接軌法案」（又稱MATCH法案）與台灣半導體業息息相關。MATCH法案旨在彌補美國晶片製造設備限制的缺口，要求華府點名應受管制的晶片設備與中國大陸製造設施，並施壓盟友採取的管制嚴格程度要與美國相同，涵蓋更多深紫外光（DUV）顯影設備。

路透披露，美光公司高層更是親自出面，在整個MATCH法案起草過程中都與立法者互動。美光執行長梅羅塔一個月前更與眾議院外交事務委員會成員舉行一場閉門圓桌會議，希望華府必須採取更多作為，限制大陸在記憶體市場的發展。

報導指出，美光點名希望華府鎖定大陸記憶體巨頭長鑫存儲與長江存儲，要求美方必須加強行動，以防止陸企像太陽能產業及其他產業一般主導記憶體晶片製造，「這也是國家安全議題。」惟美光與相關陸企都未回覆路透的確認請求。

大陸記憶體廠正快速崛起，根據陸媒報導，長江存儲今年首季營收已逾人民幣200億元，年增率翻倍，其NAND晶片全球市占已超過一成，該公司除了既有兩座廠，合計月產能為20萬片，今年將有一座新廠建成，另外還將興建兩座廠，這三座新廠最大月產能將各達10萬片。

長鑫存儲則專注DRAM業務，根據其官網資料，產品包括DDR4／5及模組、LPDDR5／5X、LPDDR4X等產品。長鑫存儲於去年11月，首次對外全面展示DDR5與LPDDR5X這兩大產品線的最新產品。

美方若出面「嚴打」記憶體紅鏈，將能有效免除陸企大擴產而再次打亂市況的風險，對南亞科、華邦等台廠都是正向訊息。

外媒指出，這20項法案、與其他兩項晶片管制措施，接著將進入全院表決，也預示立法部門與行政部門今年底前將激辯該由國會緊縮管制、還是由行政部門裁量。所有這些法案仍處於早期階段，內容可能調整，預計最可能獲兩院批准的路徑，是納入年度必須通過的國防法案。