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Computex將設AI機器人專區 上銀、宇隆等工具機、機械業者罕見參展

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
Computex首設AI機器人專區。人形機器人示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
Computex首設AI機器人專區。人形機器人示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

Computex首設AI機器人專區，工具機業者大軍登場。「台北國際電腦展（Computex Taipei）」將於6月2日登場，今年首度設立「AI機器人（AI ROBOTICS）」專區，其中，工具機、機械業者罕見在該展展出成果，備受矚目。

據了解，此次參與台北國際電腦展AI機器人專區展覽的業者中，包括上銀（2049）、宇隆、大井泵浦等工具機暨零組件大廠都將參展，大秀在AI與機器人領域的最新成果，是此次大展的亮點之一。

工具機業參加Computex概況
工具機業參加Computex概況

今年台北國際電腦展仍以AI為主軸，分別在台北南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心登場，預計有1,500家廠商使用6,000個展位，展覽規模創歷史新高。

其中，AI機器人相關領域為特別亮點，主辦單位首設AI機器人專區，據悉，將有包括輝達在內的國際大廠前來擴大邀請供應鏈；而國內多家工具機暨零組件指標廠也罕見參展，助攻國際大廠AI版圖完成最後一哩路。

Figure AI的人形機器人「Figure 03」今年3月在白宮亮相；特斯拉也宣布，「Optimus 3」可望於今年夏季試量產，大廠持續競逐機器人市場，國內關鍵零組件供應鏈也都「動了起來」。

其中，上銀擁有完整機器人關鍵零組件產品線，此次受邀參展Computex，預計展出雙臂機器手、行星滾柱螺桿等新品，與美國機器人新創公司合作開發的物流機器人，也將首度亮相。上銀持續與機器人大廠合作中，包括國內代工大廠、馬達廠等都有接觸。

上銀董事長卓文恒指出，集團成功開發雙臂機器手，未來結合工研院的靈巧手，可以替有意投入機器人代工的廠商設計及組裝；行星滾柱螺桿可滿足需重負荷的機器人腿部、手部需求；而物流機器人預計近期就會接單出貨。

宇隆則是與信邦策略結盟，結合宇隆的精密減速機技術，與信邦的控制連結技術，共同搶進美國人形機器人、自動化設備及無人載具供應鏈，預計今年下半年進入量產並開始貢獻營收。

所羅門藉深耕十多年的「3D機器視覺」與AI演算法，賦予機器手臂識別、思考與作業能力，與輝達合作人形機器人AI視覺技術，而備受矚目，核心產品包括SolMotion視覺導引、AccuPick隨機取放系統。

大井泵浦近幾年積極拓展AI伺服器散熱領域，針對AI伺服器機櫃散熱需求，最新開發CMP微型冷卻泵浦將首度亮相，未來也將瞄準低軌衛星基地台等市場。

規模 上銀 機器人

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