OpenAI 拚算力要增至30GW 訂五年計畫 半導體業供貨能力是關鍵

OpenAI訂下雄心勃勃的計畫，擬在2030年前將算力大幅提高至30百萬瓩（GW），但不確定半導體業供給能否趕上。另據Business Insider報導，OpenAI競爭對手Anthropic在次級市場轉售的估值達到1兆美元，超越了OpenAI今年稍早最新一輪募資的8,520億美元。

OpenAI 22日在X平台表示：「2025年1月我們承諾要打造10GW算力，其中8GW以上已確定有著落。現在我們計劃在2030年達到30GW算力。這是隨著智慧系統的需求迅速成長，所造就的里程碑」。

OpenAI開發出ChatGPT，該公司在2025年AI算力為1.9GW，30GW相當於算力提高接近15倍，目標相當宏大。相形之下，亞馬遜和Anthropic均說，要在今年底前讓6GW算力上線。OpenAI同日推出臨床醫療專用版ChatGPT，供美國獲認證的醫師、藥師免費使用。

該公司近期公布一項AI晶片相關專利，未來可能採用高階封裝架構。該設計以單一運算小晶片為核心，透過嵌入式邏輯橋接連接多達20顆高頻寬記憶體（HBM）。OpenAI申請專利要打造客製化AI晶片，可能是擴張算力計畫的一部分，問題是AI晶片的關鍵零件高頻寬記憶體（HBM），陷入嚴重的供給短缺。

目前OpenAI持續燒錢，該公司積極推動今年底前首次公開發行股票（IPO），根據最新一輪籌資前與投資人分享的機密財務文件，2028年OpenAI AI研究算力支出預估將達到1,210億美元。

這意味即使營收幾乎比前一年倍增，2028年OpenAI預料仍將燒掉850億美元，若成功掛牌，幾乎是上市企業史上最高虧損。

據彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）正尋求以現持有的OpenAI股份作為抵押、取得100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

知情人士透露，這筆為期兩年的保證金貸款（margin loan），可讓軟銀選擇將借款期限再延長一年。所謂保證金貸款，讓企業利用股票等資產做為抵押品來借貸。

軟銀創辦人孫正義大舉投資ChatGPT開發商OpenAI，軟銀債務也不斷升高。軟銀先前已投入超過300億美元，近日又承諾對這家美國公司加碼投資300億美元。上個月，軟銀簽署了一份400億美元的貸款合約，這是該公司歷來最大規模的美元貸款案，部分資金便用於最近的後續投資。