聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI 拚算力要增至30GW 訂五年計畫 半導體業供貨能力是關鍵

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI。（路透）
OpenAI。（路透）

OpenAI訂下雄心勃勃的計畫，擬在2030年前將算力大幅提高至30百萬瓩（GW），但不確定半導體業供給能否趕上。另據Business Insider報導，OpenAI競爭對手Anthropic在次級市場轉售的估值達到1兆美元，超越了OpenAI今年稍早最新一輪募資的8,520億美元。

OpenAI 22日在X平台表示：「2025年1月我們承諾要打造10GW算力，其中8GW以上已確定有著落。現在我們計劃在2030年達到30GW算力。這是隨著智慧系統的需求迅速成長，所造就的里程碑」。

OpenAI開發出ChatGPT，該公司在2025年AI算力為1.9GW，30GW相當於算力提高接近15倍，目標相當宏大。相形之下，亞馬遜和Anthropic均說，要在今年底前讓6GW算力上線。OpenAI同日推出臨床醫療專用版ChatGPT，供美國獲認證的醫師、藥師免費使用。

該公司近期公布一項AI晶片相關專利，未來可能採用高階封裝架構。該設計以單一運算小晶片為核心，透過嵌入式邏輯橋接連接多達20顆高頻寬記憶體（HBM）。OpenAI申請專利要打造客製化AI晶片，可能是擴張算力計畫的一部分，問題是AI晶片的關鍵零件高頻寬記憶體（HBM），陷入嚴重的供給短缺。

目前OpenAI持續燒錢，該公司積極推動今年底前首次公開發行股票（IPO），根據最新一輪籌資前與投資人分享的機密財務文件，2028年OpenAI AI研究算力支出預估將達到1,210億美元。

這意味即使營收幾乎比前一年倍增，2028年OpenAI預料仍將燒掉850億美元，若成功掛牌，幾乎是上市企業史上最高虧損。

據彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）正尋求以現持有的OpenAI股份作為抵押、取得100億美元的貸款。軟銀為拓展AI領域正不斷舉債。

知情人士透露，這筆為期兩年的保證金貸款（margin loan），可讓軟銀選擇將借款期限再延長一年。所謂保證金貸款，讓企業利用股票等資產做為抵押品來借貸。

軟銀創辦人孫正義大舉投資ChatGPT開發商OpenAI，軟銀債務也不斷升高。軟銀先前已投入超過300億美元，近日又承諾對這家美國公司加碼投資300億美元。上個月，軟銀簽署了一份400億美元的貸款合約，這是該公司歷來最大規模的美元貸款案，部分資金便用於最近的後續投資。

OpenAI

相關新聞

台積推1.3奈米製程 2029年量產

台積電二○二六年北美技術論壇昨天在美國加州登場，宣布今年推出最新的A13（一點三奈米）製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂二○二九年、即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

台積埃米級製程大躍進 進度狠甩三星、英特爾

台積電在美西時間22日舉辦的年度北美技術論壇上，揭示最新A13製程，強調面積更小、能耗更低、效能更強，鎖定AI、高速運算（HPC）及行動應用市場，並預告作為A14強化版的A12製程，兩項新節點均預計於2029年進入生產階段。

美光出招…圍堵記憶體紅鏈 南亞科、華邦等將受惠

美國國會22日祭出2018年以來，最大規模出口管制政策，要全力壓制中國大陸發展半導體，最受矚目是美光以國家安全為由，遊說國會要求禁止銷售設備予大陸記憶體兩大巨頭長鑫存儲與長江存儲。業界認為，一旦美國對記憶體紅鏈祭出重拳，有利市況發展，南亞科、華邦等台廠都將受惠。

台積電CPO報捷 帶動夥伴業務爆發 上詮、大立光進補

台積電共同封裝光學（CPO）發展傳捷報，今年將開始量產以緊湊型通用光子引擎（TSMC-COUPE）打造新產品。法人看好，台積電CPO邁大步，其CPO夥伴上詮、大立光相關業務將同步爆發。

SK海力士：報價漲勢會更長

南韓記憶體巨頭SK海力士昨（23）日公布上季營收、獲利同寫歷史新高，營益率更超過70%，公司並駁斥「記憶體現貨價回檔意味市況開始反轉向下」的市場消息，強調AI使得記憶體市場結構改變，進而讓DRAM與儲存型外閃記憶體（NAND Flash）報價漲勢延續時間將更長。

台積先進封裝跨大步 有利承接更多輝達、超微、博通訂單

台積電美西時間22日於年度北美技術論壇中，不僅大秀先進邏輯製程技術，也揭露先進封裝最新進展。台積電表示，為支持AI對單一封裝中更高運算能力及記憶體的需求，其持續擴展CoWoS技術以整合更多矽晶，目前正在生產5.5倍光罩尺寸的CoWoS，並規劃更大尺寸的版本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。