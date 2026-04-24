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Terafab將採英特爾14A製程
特斯拉執行長馬斯克22日表示，他規劃的Terafab晶圓廠將採用英特爾最先進的14A晶片製程，成為該先進製程迄今已知的首家大客戶。另據路透引述申報文件指出，馬斯克旗下SpaceX也計劃要自行研發並製造繪圖處理器（GPU）。
馬斯克透露，特斯拉和SpaceX攜手打造的TeraFab巨型晶圓廠，將從在德州超級工廠園區建立「研究實驗室」開始，是建立大規模晶片製造能力計畫的早期階段，預定今年開工。他說，這座廠每月僅能生產數千片晶圓，主要用途是做為新技術與製程的測試平台。
被問及TeraFab的分工時，馬斯克表示，近期將由特斯拉興建這座「研究實驗室」，可能耗資約30億美元，之後由SpaceX負責擴大規模的初級階段。他同時澄清，「TeraFab並非是要獲得對我們晶片供應商的籌碼」，而是晶片需求已高於供應量，因此特斯拉要自己生產晶片。
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