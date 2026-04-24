特斯拉兩面進擊… 台鏈進補 亞光、盟立等將受惠

特斯拉執行長馬斯克22日於財報會議宣示大轉型，全力押注AI與自動化未來，鎖定人形機器人Optimus與FSD自動駕駛，看好Optimus「將是有史以來最大的產品」，並全力改變汽車銷售戰略，指出「FSD才是產品」，汽車僅是交付載體。

特斯拉在人形機器人與FSD兩大領域發力，法人看好，亞光（3019）、盟立、貿聯-KY、和大等台鏈都將受惠，尤其鏡頭廠亞光在特斯拉機器人與自動駕駛都扮演關鍵元件夥伴，通吃特斯拉鎖定的兩大重點領域訂單，成最大贏家。

特斯拉財報與馬斯克談話要點

因應轉型資金需求，特斯拉規劃，2026年資本支出將超過250億美元。馬斯克表示，無人駕駛FSD和Robotaxi服務已在舊金山灣區、達拉斯和休斯頓三地運營，並計劃在年內擴展至約十多個州。他指出，今年相關收入不會特別顯著，但預計明年將以較大幅度貢獻實質性營收。

人形機器人業務方面，馬斯克強調：「Optimus將是我們最大的產品。」為了確保Optimus產能，特斯拉將於5月初停止Model S和Model X的生產線，並對其進行拆除。如果一切順利，Optimus的生產線將在7月底或8月左右在加州弗里蒙特工廠啟動。 此外，德州奧斯丁的第二座Optimus工廠也預計在2027年夏天投產。

馬斯克坦言，由於Optimus涉及超過1萬個全新零部件，初期產量將極為有限，增速將取決於運氣最差、速度最慢的那個零件。

供應鏈方面，盟立表示，根據客戶端給予的意向書 （LOI），今年將迎來營運的大爆發，包括是先進封裝的物流、天車（OHT），以及人形機器人和機器狗，都將進入出貨期。主要是AI相關的產業蓬勃發展，驅動幾何級數的大擴產，帶來對製程自動化的需求增長。

為布局全球人形機器人市場，盟立與精確日前宣布將共同成立合資公司，並規劃於今年6月底前完成新公司設立，資本額10億元，將由精確（敏實集團）持股逾半，未來並善用其全球逾77家工廠，搶攻商機龐大的人形機器人市場。

市場點名，亞光是特斯拉自駕車光學鏡頭供應商，並積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。

亞光董事長賴以仁日前表示，人形機器人主要客戶包括日本、歐洲、美國及中國大陸等，隨機器人一代一代精進改良中，目前仍在少量送樣階段。

賴以仁分析，「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件。」（編譯葉亭均、記者劉芳妙、李珣瑛、蕭君暉）