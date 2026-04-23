遠傳攜Spotify為台灣新生代音樂人才打造全球舞台「ID.音樂節」

遠傳（4904）與Spotify23日宣布正式合作，由遠傳與台灣文化內容策進院（TAICCA）共同成立的遠傳娛樂基金，首度投資舉辦的本土音樂節「ID.音樂節」，將由Spotify擔任官方音樂合作夥伴，這也是Spotify首度擔任本土音樂節的官方音樂合作夥伴，共同將台灣音樂帶到更多樂迷面前。

遠傳表示，樂迷不僅可期待專屬Spotify RADAR新勢力舞台帶來的新生代歌手演出，遠傳與Spotify Premium訂閱用戶還能獨享專屬福利，包括門票折扣及指定入口快速通關資格等優惠。

「ID.音樂節」將於6月6日在華山1914文創園區盛大舉辦，以「把自己還給自己」為主題，匯集14位代表新世代聲音的藝人輪番登場，並推出官方音樂節精選播放清單於Spotify同步上線。Spotify亦將在Legacy Taipei設立RADAR新勢力專屬舞台，邀請新生代歌手登台演出，陣容包括RADAR新勢力校友艾蜜莉AMILI、林潔心、公館青少年GGteens、JUD陳泳希，以及2026年度最新入選歌手呂允、E1and與CClaire馬愷伶。

遠傳娛樂事業群執行長蔡俊榮表示，「ID.音樂節」是遠樂基金首度投資主辦的本土音樂節，也是遠傳強化在地內容策略的重要起點，結合Spotify在音樂產業的影響力，以及遠傳在平台與用戶經營上的優勢，共同支持台灣音樂與娛樂生態，深化與年輕族群的溝通，為遠傳拓展娛樂事業版圖踏出別具意義的一步。此音樂節活動亦備受海外矚目，持續落實遠樂基金扶植本土音樂人走向世界舞台的目標。

「Spotify RADAR新勢力」是Spotify支持新興音樂創作者的全球性計畫，已在全球超過50個市場，協助數千位歌手拓展聽眾，也讓來自台灣的音樂人能夠觸及美國、歐洲及亞洲各地的樂迷。透過RADAR計畫，Spotify持續發掘並投資新一代本土創作者，協助他們在台灣以外的市場站穩腳步。RADAR新勢力歌手也將走入校園，與全台各地的學生近距離交流互動。

Spotify東南亞、香港及台灣董事總經理Gustav Back表示，「台灣是擁有最蓬勃的音樂生態的亞洲市場之一，我們每天都能看到樂迷在Spotify上發掘在地歌手的故事。我們致力於協助這些歌手成長，並與台灣及全球各地的樂迷建立更深的連結，而RADAR正是我們實現這份承諾的方式之一。與遠傳的合作是這份承諾的延伸，而這場音樂節也讓樂迷有機會近距離感受這些歌手的現場魅力」。

遠傳與Spotify Premium訂閱用戶可享「ID.音樂節」專屬優惠，包括門票折扣及指定入口快速通關資格。即日起至6月7日，遠傳用戶還可限時解鎖四個月免費Spotify Premium，包含無廣告聆聽、離線下載、Playlist Mix、Jam等功能，歡迎至遠傳門市或官網申辦。

遠傳指出，「ID.音樂節」早鳥票已於4月13日開賣並秒殺完售，顯示年輕族群的高度期待。預售票現正全面熱賣中，並特別推出學生優惠票，降低Z世代族群的參與門檻。音樂節現場亦設有生活市集、美食攤位及互動式裝置藝術，邀請樂迷在音樂、文化與美食交織的氛圍中，盡情感受音樂節的魅力。