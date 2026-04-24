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衛星直連手機… 新技術藍海 兵家必爭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

衛星直連手機（D2C）成下一個衛星的新戰場。除AST SpaceMobile（ASTS）商業授權獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）商業授權，SpaceX年底衛星直連手機用戶衝刺2,500萬目標，Amazon LEO也加速布局。

全球低軌衛星龍頭SpaceX已經發展出兩種衛星服務模式，一種是採取Starlink星鏈（衛星寬頻）及Starlink mobile星鏈行動（D2C）雙軌齊下，現在Starlink星鏈已經突破千萬用戶。

更關鍵的是，衛星通訊納入6G關鍵技術之一，業者觀察，衛星上網服務，已經從電信業者提供給客戶的「選配」變成「標備」，各大電信擴大與衛星營運商合作。

SpaceX就是攜手T-Mobile等電信業者合作，擴大Starlink Mobile的衛星直連手機用戶，從現在的活躍用戶1,000萬，2026年底要達2,500萬。

此外，亞馬遜創辦人貝佐斯旗下Amazon LEO除加速發射衛星，近日以11.57億美元收購衛星通訊公司Globalstar，不僅受到市場關注，更加速Amazon LEO擴大衛星直連手機的布局。

Globalstar就是蘋果公司在iPhone系列手機提供緊急衛星服務關鍵合作夥伴，蘋果對Globalstar投資15億美元，取得兩成股權，確保取得Globalstar約85%的衛星網路容量。

亞馬遜 手機 衛星通訊

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