臻鼎淮安HD園區動土 打造全球最大PCB生產基地

印刷電路板（PCB）大廠臻鼎科技控股（4958），今日（22 日）在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城 HD 園區」動土典禮，該園區規劃新建 HDI/MSAP與HLC廠，完工後，臻鼎淮安科技城四座園區總廠房數將達23座，進一步強化集團在高端PCB領域的製造規模與技術能量。

臻鼎集團董事長沈慶芳表示，加入HD園區後，未來「臻鼎科技集團淮安科技城」總占地面積達 1893 畝，將成為全球規模最大、技術最先進的PCB生產基地，產品布局涵蓋軟板、高階 HDI、類載板、AI 伺服器高多層板等全系列高端PCB產品，以「One ZDT」滿足客戶 One Stop Shopping 的需求。

臻鼎集團不斷系統性推進營運轉型，從過往深耕消費電子賽道，轉向布局 AI全產業鏈的戰略躍遷，從「規模導向」轉為「價值導向」。

沈慶芳於動土典禮中表示，PCB市場伴隨全球人工智能變革，正迎來顛覆性的代際躍遷。」因為無論是高效能運算的AI伺服器，或高速度傳輸所需的光模塊，背後都高度仰賴高階、高密度、高可靠度的PCB。

臻鼎科技集團淮安科技城HD園區今日動土典禮，匯聚多家供應鏈廠商到場參與。沈慶芳感謝眾多供應鏈夥伴的支持，強調發展高階 PCB，最不能或缺的就是重要的策略夥伴；這個世代已不再是單打獨鬥的競爭，而是生態系的競爭。

展望未來，沈慶芳表示，臻鼎將以更完整的全球產能布局支撐下一階段成長，目前除淮安科技城六棟新廠房正在加速建設外，泰國四棟新廠房也在積極布建。

沈慶芳強調，臻鼎是全球唯一一家具備全方位PCB產品製造能力的廠商，產品涵蓋軟板、硬板、HDI及IC載板，透過完整產品組合與「One ZDT」整合優勢，加上各園區產能陸續到位，集團將進一步強化高階PCB製造與技術競爭力，深化與全球 AI 客戶的合作關係，穩固臻鼎在全球PCB 市場的領導地位。