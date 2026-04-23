和碩搶攻北美商機 砸13.2億元墨西哥購置新廠

和碩（4938）擴大墨西哥布局，23日公告取得新廠房及土地，本次交易總金額達美金4,200萬美元，折合新台幣約13.2億元。對此，和碩表示，主要是為供營運使用。據了解，和碩目前墨西哥既有廠區產能已接近滿載，因此決定購置新廠，新廠規劃生產車電產品及AI伺服器。

和碩代子公司Pegatron Mexico, S.A. de C.V.公告取得廠房及土地，標的物位於Boulevard Zaragoza #6149 Colonia Lote Bravo, C.P. 32695 Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico，交易土地面積為96,420.952 平方公尺(折合29,159坪)及廠房面積29,931.083 平方公尺(折合9,056坪)，交易相對人為Aligntech de Mexico, S. de R.L. de C.V.。本次交易總金額達美金4,200萬美元，折合新台幣約13.2億元。

和碩集團在墨西哥已有廠區，主要集中於華雷斯，本次為擴增新廠區。和碩目前墨西哥廠主要是供應車用電子產品，主要是就近供應電動車大客戶，此外，隨著和碩近年積極衝刺AI伺服器業務，墨西哥廠已建置有伺服器產線。