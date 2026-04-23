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為升在城鎮韌性演習展現無人機反制實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
公民協力強化空域防護，在地企業「為升」在城鎮韌性演習展現無人機反制實力。為升提供
公民協力強化空域防護，在地企業「為升」在城鎮韌性演習展現無人機反制實力。為升提供

彰化縣政府於4月22日至23日盛大舉行「城鎮韌性演習」，為升在城鎮韌性演習展現無人機反制實力，由彰化縣長王惠美擔任彰化縣聯合應變指揮管制中心指揮官，率領縣府各局處、鄉鎮市公所並邀請電力、電信、天然氣、自來水等公用事業單位、民間企業及非營利組織等共同參與。

22日在彰化縣消防局實施兵棋推演，23日進行實作操演，展現公私協力的強大力量。本次除強化各機關災害應變能力外，今年「國家級隱形冠軍」為升電裝工業股份有限公司特別受邀參與演習，展現「雷盾無人機反制系統」實戰防禦能力，協助建構全方位的低空安全防護網，成為核心亮點。在實兵演練中展現精準的空域防禦技術，成為本次演習強化城鎮韌性，守護縣民安全的最強後盾。

為升電裝工業股份有限公司創辦人尤山泉表示，面對當前嚴峻的地緣政治挑戰，國防韌性與自主能力是確保國家安全的核心。在面臨封鎖的極端情況下，「雷盾無人機反制系統」的優異實戰防禦系統，展現出國產武器裝備的穩健後勤能力，是台灣韌性的具體展現。

為升電裝研發的反制系統，整合尖端AI偵測演算法與高感度射頻訊號處理技術，演習現場透過AI偵測與射頻技術，建構超過7公里的遠程偵測預警實力，能對各式已知或未知頻率的無人機進行即時解析。一旦偵獲威脅，系統可立即實施射頻干擾，切斷非法機具的通訊與定位，為國家重要基礎設施與大眾安全築起數位屏障。

在地產業力量近年來積極參與國防建構，在23日的實兵演習中，無人機反制項目由深耕彰化多年、在自動駕駛與感測領域具領先地位的為升電裝擔綱。面對模擬單架與多架無人機群起進攻的高威脅情境，為升技術團隊協助警方精準完成「多目標偵獲、鎖定、干擾反制」的完整標準作業程序，成功排除空域威脅，守護演習場域，展現系統穩定性與實戰防禦能力。獲得現場觀演的長官與外賓一致肯定，更驗證彰化在地企業具備接軌國際的軍規級科技實力。

隱形冠軍 無人機 城鎮韌性演習

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