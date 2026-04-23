亞洲光學攜手美商 切入AI資料中心液冷散熱

亞洲光學今天宣布，與美國Frore Systems公司簽訂合作備忘錄，雙方攜手合作AI資料中心液冷散熱技術，將克服AI資料中心日益成長的熱管理挑戰，強化運算效率，未來規劃於菲律賓工廠發展先進液冷散熱生產製造。

亞光今天發布新聞稿說明，Frore Systems公司總部位於美國矽谷，為全球先進散熱技術的先驅，致力於釋放資料中心、工業嵌入式系統及消費電子產品的效能。

Frore Systems開發LiquidJet產品，以創新「3D短迴圈噴射通道冷板技術」提升GPU運算表現，顯著優於採用傳統製造工藝的散熱板。Frore Systems也推出全球首款固態主動冷卻晶片AirJet，獲全球主要OEM廠商及系統集成商採用，廣泛應用於消費、工業及邊緣設備領域。

亞光表示，拓展市場至數據中心領域，發揮以AI為主軸多元產品效益，子公司精熙國際於2024年起與Frore Systems公司合作，此次雙方合作液冷散熱技術，結合精熙國際精密加工專業及亞光集團營運管理能力，將持續深化Frore Systems與亞光策略夥伴關係；未來規劃於菲律賓工廠發展先進液冷散熱生產製造，打造成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。