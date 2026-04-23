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神通資訊科技攜手撼訊 發表Agent Builder企業AI一體機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

撼訊（6150）23日與合作伙伴神通資訊科技共同發表基於全球晶片巨頭超微AMD）平台的軟硬整合地端AI方案——神通 Agent Builder 企業AI一體機，滿足隨著企業對數據安全與私有化AI的日益增長需求。

神通資訊科技表示，此次與超微及撼訊合作推出的「神通Agent Builder企業AI一體機」是首款以「軟體為主軸」的軟硬整合地端AI方案，旨在協助企業解決 AI 導入時最擔心的資料外洩與開發門檻問題。

該方案強調「本地部署」與「安全可控」，讓企業能將零散的組織知識轉化為具備本地特性、彈性擴展的智能核心。現場展示了涵蓋ESG盤查 (MiEcoMatrix)、數據中台以及教育AI助手等多項實作應用，證明私有化 AI 已從理論走向實踐，成為企業不可或缺的核心競爭力。

神通資訊科技表示，藉由與超微主要合作伙伴撼訊科技的緊密合作，本次發表的一體機全系列搭載超微運算平台(包括 AMD Ryzen AI Max+ 395與AMD Radeon AI PRO R9700等型號)，提供強大的算力標竿以及高性價比硬體動能。

撼訊科技近年積極布局 AI 邊緣運算，展現其在私有化AI市場的布局決心，其高階顯示卡(如 Radeon RX 系列)已成為企業生成式 AI 邊緣推論的重要運算單元。透過與神通資科的軟硬體協作，撼訊提供高性價比的硬體支持，協助工業製造用戶在物料管理、生產排程及瑕疵檢測上提升運作效率。

AMD 軟體 超微

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