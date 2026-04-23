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光寶新創平台Demo Day 主題為「Artistry in Alliance」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
光寶新創平台「LITEON+」第三屆 Demo Day匯聚來自四個國家的六家新創團隊。圖／光寶提供
光寶新創平台「LITEON+」第三屆 Demo Day匯聚來自四個國家的六家新創團隊。圖／光寶提供

光寶科技（2301）旗下新創平台「LITEON+」今（23）日舉辦2026 Demo Day，邁入第三年連續舉行，以「Artistry in Alliance」為主題，邀集跨國新創團隊、產業夥伴與企業代表齊聚光寶內湖總部，聚焦 Edge AI、AI 晶片、熱感測、功率轉換與 Agentic AI 等關鍵技術，展示光寶與全球新創夥伴在人機共創與產業落地的最新合作成果。

光寶指出，「LITEON+」 持續攜手 Plug and Play Japan、創投 Mesh 等夥伴，串聯全球新創與投資網絡，協助創新技術對接不同市場與產業場域。透過跨國資源的長期連結與互補協同，平台逐步擴展其全球影響力，形塑以聯盟為核心的跨境創新生態。

主題演講特別邀請新加坡科技設計大學（SUTD）教授 Yow Wei Quin 以「Tech and Humanity」為題，分享 AI 走入產業後，人類角色如何從執行者轉為決策與整合者，並指出當 AI 成為「協作夥伴」而非取代者，人機共創將為企業帶來更具深度與彈性的競爭力。

光寶科技新創辦公室LITEON+負責人陳宏明表示：「隨著 AI 從雲端走向邊緣與實體場域，產業對即時運算、能源效率與系統自主性的需求快速升溫。面對高度複雜的應用情境，單點技術已難以獨立支撐創新，光寶透過新創平台串聯企業資源與新創動能，建立長期結盟與共創機制，持續推動產業升級。」

今年光寶Demo Day匯聚來自四個國家的六家新創團隊，技術涵蓋低延遲嵌入式AI、超低功耗邊緣運算、類比與電源SoC、先進功率轉換晶片、熱感測解決方案及企業級 AI Agent，對應製造、能源與智慧系統等實際應用需求，透過與光寶的合作，加速技術從概念驗證走向商業化落地。

除新創簡報外，Demo Day 亦規劃主題展區，呈現光寶與新創夥伴的技術布局方向，包括：賦予機器視覺與聲音感知能力的AI晶片、突破可視限制的熱感測與夜視技術、賦能高功率應用的高效率功率轉換方案，以及具備自主決策能力的Agentic AI系統，勾勒AI從工具走向協作夥伴的產業演進趨勢。

光寶

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