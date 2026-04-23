亞光聯手新創強攻液冷散熱技術 光學三雄跨界進擊AI產品

有「鏡頭界的鴻海」之稱的亞洲光學23日宣布，與美國Frore Systems公司簽訂合作備忘錄。亞光指出，雙方攜手合作發展AI資料中心液冷散熱技術，希望能克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。

據了解，Frore Systems其實是新創公司，八年前由曾在德州儀器（TI）、三星及高通任職的馬達瓦佩迪（Seshu Madhavapeddy）和同事甘蒂（Surya Ganti）創立，2019年因與台灣科技廠商長年合作經驗，讓他們決定在新竹湖口工業區成立福珞爾台灣股份有限公司，將基地置於台灣。

亞光表示，Frore Systems所開發LiquidJet產品，以創新「3D短迴圈噴射通道冷板技術」力求提升GPU運算表現。Frore Systems也推出固態主動冷卻晶片AirJet。而公司希望從光學鏡頭領域，拓展市場到數據中心領域。子公司精熙國際兩年前就與Frore Systems公司合作，因此，此次雙方希望針對先進液冷散熱技術進行合作，未來也計畫在菲律賓工廠，生產製造相關產品。

亞光董事長賴以仁因應客戶要求，近年積極推動海外產能，去年還投入11億元在土地與光電設備，今年預計再投10.5億元用在菲律賓新廠相關光學設備與無塵室建置。新廠預計會在第四季量產。這次合作，將主要仰仗子公司精熙的精密加工，看能否量產相關產品並打入國際知名廠商和AI供應鍊。

目前台灣各大光學鏡頭領頭羊，都採取差異化策略瞄準AI市場。除了亞光藉由跨國製造優勢，希望切入資料中心所需要的關鍵散熱元件，龍頭大立光則憑藉元件自製的硬體實力，將研發重心放在CPO（共同封裝光學）與光纖陣列單元（FAU），並透過萬溢能源布局電池材料，卡位綠能儲能鏈。玉晶光則鎖定人機互動介面的商機，強攻AR穿戴裝置和AI眼鏡。