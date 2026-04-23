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撼訊與神通科技共同發表超微平台的軟硬整合地端AI方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

顯示卡領導廠商撼訊（6150）23日與合作伙伴神通資訊科技共同發表基於聯合全球晶片巨頭超微(AMD) 平台的軟硬整合地端AI方案——神通 Agent Builder 企業AI一體機。滿足隨著企業對數據安全與私有化AI的日益增長需求。

神通資訊科技表示，此次與超微及撼訊合作推出的「神通Agent Builder企業AI一體機」是首款以「軟體為主軸」的軟硬整合地端AI方案，旨在協助企業解決 AI 導入時最擔心的資料外洩與開發門檻問題。該方案強調「本地部署」與「安全可控」，讓企業能將零散的組織知識轉化為具備本地特性、彈性擴展的智能核心。現場展示了涵蓋ESG盤查 (MiEcoMatrix)、數據中台以及教育AI助手等多項實作應用，證明私有化 AI 已從理論走向實踐，成為企業不可或缺的核心競爭力。

此一解決方案具有以下特點，一，軟硬一體：留住企業 Know-How 的智慧中樞，神通資科此次推出的 Agent Builder 平台，旨在協助企業解決 AI 導入時最擔心的資料外洩與開發門檻問題。該方案強調「本地部署」與「安全可控」，讓企業能將零散的組織知識轉化為具備本地特性、彈性擴展的智能核心。

二，零程式碼建置：提供「Agent Builder」工具，讓企業能快速打造專屬自有的 AI Agent。三，全方位應用：從辦公室自動化、教育智慧夥伴到決策者BI洞察，皆能完美適配。四，透明可稽核：讓AI不再是黑盒子，決策過程從情境、規則到資料皆透明可查。

神通資訊科技表示，藉由與超微主要合作伙伴撼訊科技的緊密合作，本次發表的一體機全系列搭載超微運算平台(包括 AMD Ryzen AI Max+ 395與AMD Radeon AI PRO R9700等型號)，提供強大的算力標竿以及高性價比硬體動能。

撼訊科技近年積極布局 AI 邊緣運算，展現其在私有化AI市場的布局決心，其高階顯示卡(如 Radeon RX 系列)已成為企業生成式 AI 邊緣推論的重要運算單元。透過與神通資科的軟硬體協作，撼訊提供高性價比的硬體支持，協助工業製造用戶在物料管理、生產排程及瑕疵檢測上提升運作效率。

AMD 超微

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