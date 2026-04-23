佳必琪因著作權法案件遭搜索調查 將全力配合調查、無重大影響

佳必琪（6197）23日公告表示，法務部調查局台中市調查處於今日至該公司進行著作權法案件搜索調查，佳必琪將全力配合檢調單位調查，該公司營運正常，對公司財務、業務無重大影響。

佳必琪說，今日配合台中市調處依法執行之相關調查程序，台中市調處並帶回部分資料及相關人員協助釐清案情，後續如有需要該公司亦將配合調查。

佳必琪指出，該公司一向重視並尊重智慧財產權，對於本次事件，深感意外及不解，已委請律師協助釐清事實及處理後續法律事宜，該公司並將全力配合主管機關調查。

佳必琪表示，本次事件對該公司營運並無影響。但該公司將進行內部檢討，並查明是否有任何疏失之處。