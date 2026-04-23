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臻鼎淮安HD園區動土 擴產AI高階PCB產能、朝全球最大生產基地邁進

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
臻鼎-KY董事長沈慶芳。圖／公司提供
臻鼎-KY董事長沈慶芳。圖／公司提供

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）22日在江蘇淮安舉行「臻鼎科技集團淮安科技城HD園區」動土典禮，啟動新一波高階PCB產能擴充。新園區將新建HDI／MSAP與HLC廠，完工後，淮安科技城四座園區總廠房數將達23座，進一步擴大臻鼎在AI伺服器、高階HDI、類載板等高端PCB產品的製造規模與技術能量，並朝打造全球最大PCB生產基地邁進。

臻鼎董事長沈慶芳表示，加入HD園區後，未來「臻鼎科技集團淮安科技城」總占地面積達1,893畝，將成為全球規模最大、技術最先進的PCB生產基地，產品布局涵蓋軟板、高階HDI、類載板、AI伺服器高多層板等全系列高端PCB產品，以「One ZDT」滿足客戶One Stop Shopping的需求。

針對產業趨勢與集團轉型方向，沈慶芳於動土典禮中表示：「PCB市場伴隨全球人工智能變革，正迎來顛覆性的代際躍遷。」他指出，無論是高效能運算的AI伺服器，或高速度傳輸所需的光模塊，背後都高度仰賴高階、高密度、高可靠度的PCB，這也是臻鼎持續從消費電子延伸至AI全產業鏈、由規模導向走向價值導向的重要關鍵。

展望後市，臻鼎表示，除淮安科技城六棟新廠房正加速建設外，泰國四棟新廠房也在積極布建，將以更完整的全球產能布局支撐下一階段成長。沈慶芳並強調，臻鼎是全球唯一一家具備全方位PCB產品製造能力的廠商，產品涵蓋軟板、硬板、HDI及IC載板，透過完整產品組合與「One ZDT」整合優勢，加上各園區產能陸續到位，集團將進一步強化高階PCB製造與技術競爭力，深化與全球AI客戶的合作關係，穩固臻鼎在全球PCB市場的領導地位。

PCB 臻鼎 高端

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