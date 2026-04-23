信邦攜手威杰能源推動氫能應用 打造綠色能源解決方案生態系

在全球加速邁向淨零與能源轉型的趨勢下，各城市與產業正面臨如何在降低碳排放的同時，確保穩定能源供應的挑戰。面對這樣的大環境問題，永續解決方案專家信邦（3023），近年持續投入綠色能源相關技術與應用，透過整合不同能源技術與產業夥伴，積極打造更具彈性與可持續性的能源解決方案。

在此策略下，信邦電子23日宣布與台灣氫能技術公司威杰能源展開合作。威杰為台灣少數長期投入氫能應用技術研發的企業之一，團隊在氫能領域累積多年技術經驗，致力於將氫能科技應用於移動式載具與AI算力中心發電應用。信邦電子則具備系統整合與製造能力，雙方合作將結合技術與產業經驗，推動氫能技術在多元應用場景中的落地。

根據雙方合作內容，信邦電子將結合威杰能源的氫能供電系統，共同拓展適用於不同應用場景的市場機會，涵蓋微型電動車、商用無人機、氫能移動式微電網以及案場級算力中心供電系統等。透過氫能供電系統的導入，未來在需要長時間運作、低噪音與低碳排的場景中，可提供新的能源選項，補足現有電池技術在部分應用環境中的限制。

信邦電子表示，公司近年持續尋找與自身理念相同的合作夥伴，希望與更多綠色解決方案提供者共同建立開放且可持續發展的合作生態系。透過技術供應商、系統整合商與營運夥伴之間的合作，逐步形成能在不同城市與應用場景中複製的綠能解決方案模式。

在與國際能源合作夥伴的交流中，團隊亦觀察到部分城市在移動式能源需求上的新機會。例如都會區內移動式餐車（food trucks）長期依賴燃油發電機供電，不僅碳排放高，也伴隨噪音與空氣污染問題。未來若能導入更低碳且低噪音的能源方案，將有助於改善城市環境並提升能源使用效率。

信邦電子表示，隨著全球能源結構持續轉變，公司將持續與具備共同願景的產業夥伴合作，從能源技術、系統整合到應用場景開發，共同推動綠色能源解決方案的落地，並逐步建立跨產業合作的綠能生態系。