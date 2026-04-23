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台灣美光進駐銅科第一波徵才1000人 可望注入苗南經濟活水

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣美光科技進駐苗栗縣銅鑼科學園區，今天與縣府合作發布5月30日、6月13日現場徵才活動，預計招募1000人。記者范榮達／攝影
台灣美光科技進駐苗栗縣銅鑼科學園區，今天與縣府合作發布5月30日、6月13日現場徵才活動，預計招募1000人。記者范榮達／攝影

記憶體大廠台灣美光科技進駐苗栗縣銅鑼科學園區，年底前第一波徵才1000人，台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬形容是公司持續科技發展里程碑及重要支柱，地方期待注入苗南經濟的活水。

縣府、美光合作，今年5月30日、6月13日先後在苗栗青年創業指揮部，及銅鑼鄉銅鑼灣會館辦理現場徵才活動，鍾東錦、鍾聯彬等人今天在縣府發布訊息，參加的民意代表、產業及學界等人員擠爆會場，鍾東錦驚訝，表示「美光來了，大家都很高興，苗栗人歡迎美光」！

鍾聯彬說，美光在台生根超過30年，人才是美光持續科技發展里程碑及重要支柱，第一波今年底前徵才1000人，遍及廠務、工程師等各種人才，接下來還會有更多的職缺，將與政府、學校等相關單位合作，共同打造有吸引力、競爭力的就業環境，讓更多優秀人才可以在苗栗，找到發揮所長的舞台。

鍾東錦大推苗栗優勢，不僅人力充足，水、電更是不虞匱乏，他強調後續爭取國道1號全套造橋交流道，及將來員工停車等問題，縣府會全力以赴，公所也會幫忙，不要重蹈新竹科學園區周邊尖峰時段塞車的覆轍，他也喊話希望商務飯店進駐苗栗，更友善苗栗投資環境。

「美光進駐銅科為苗南注入經濟活水」！縣政府勞工及青年發展處長王浩中說，竹南、頭份苗北地區因竹南科學園區，就業市場相對苗栗市、銅鑼及三義苗南一帶多，美光備受地方期待，留住年輕人或青年人返鄉工作，可以就近照顧老人家，光以第一波1000人的薪資設算，可望成了活水，帶動食衣住行及玩樂發展。

徵才 美光 苗栗

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