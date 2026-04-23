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神通資科聯手AMD 推出三款Agent Builder AI一體機
神通資訊科技董事長蘇亮與AMD大中華區市場營銷副總裁紀朝暉、AMD台灣區商用事業部資深業務協理黃偉喬、神通資科數位科技事業群AI產品應用處董事長特助萬冠群、神通資科數位科技事業群AI暨平台產品研發處副總林哲斌下午一起出席神達企業AI發表會，MiTAC神通資科聯手AMD推出全台首款軟硬整合Agent Builder AI一體機。
隨著企業對數據安全與私有化AI需求的日益增長，神通資訊科技（MiTAC Information Technology Corp.）下午舉辦「AI 私有時代：打造企業自己的 AI Agent」新品發表會。MiTAC神通資科聯手全球晶片巨頭AMD，以及策略合作夥伴撼訊科技（Tul Corp.）等產業先鋒，共同揭曉全台首款以「軟體為主軸」的軟硬整合地端 AI 方案—「神通 Agent Builder 企業 AI 一體機」。
神通資科推出的 Agent Builder 平台，旨在協助企業解決AI導入時最擔心的資料外洩與開發門檻問題。強調「本地部署」與「安全可控」，讓企業能將零散的組織知識轉化為具備本地特性、彈性擴展的智能核心。
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