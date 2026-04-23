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緯謙以 AI Agent 成果獲2026 AI Award 最佳解決方案「特優賞」

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
緯謙科技智能服務處楊上輝總監代表領獎。業者提供
緯謙科技智能服務處楊上輝總監代表領獎。業者提供

台灣人工智慧協會(TAIA)主辦的代標性獎項「AI Award」，近日於2026 Secutech台北國際安全科技應用博覽會期間舉行頒獎典禮，緯創集團旗下創新雲端服務供應商—緯謙科技(WiAdvance)以創新的AI Agent應用與實踐成果脫穎而出，榮獲企業「Best Solutions」特優獎肯定。

近年來，AI趨勢已從單純的語言模型(LLM)轉向更具行動力與決策能力的「代理式AI」(Agentic AI)，強調以AI助理主動理解任務、整合多源資料並加速決策。台灣人工智慧協會是台灣最大的AI專業社群，長期推動AI產業化，2026 AI Award聚焦「實現AI．創新AI」，表揚在垂直場域展現AI應用價值的企業。

緯謙科技將Agentic AI 深度整合於臨床醫療流程，發展AI藥物決策輔助應用，結合臨床知識庫與智慧分析，提供藥物交互作用檢測、過敏警示、重複用藥檢核等功能，憑藉多項醫療場域導入案例與實質效益獲得評審青睞。

緯謙科技副總經理羅傳璽表示，企業級AI Agent的核心價值在於「讓AI從工具升級為夥伴」，相較於傳統AI僅提供分析結果，企業更關注AI能否深入場域並解決實際問題。在高度複雜且風險敏感的醫療環境中，AI Agent可持續整合臨床資料與指引，協助醫療決策維持一致性與最佳化，這不僅能大幅減輕醫護人員的行政負擔，更能優化資源配置，提升整體醫療資源使用效率，讓醫療專業人員能更專注於病患照護。

在實務應用層面，該AI Agent已導入多項關鍵場景，包括事審文件自動生成、病歷智慧貼標、停藥評估建議，以及藥品辨識與交互作用分析。系統也可結合患者個人化指標，如腎功能與肝功能數值，提供精準劑量建議與用藥警示，有效降低用藥風險並提升臨床效率，實現從通則導向個人化醫療決策的轉變，有效降低用藥風險並提升臨床效率。

頒獎典禮後緊接著展開案例發表，邀請得獎企業交流AI實踐經驗。緯謙科技由智能服務處楊上輝總監代表領獎並分享實務觀點，他從臨床應用角度指出，緯謙提供的AI Agent已能協助醫療人員簡化處理繁瑣作業，將分散的醫療數據轉化為具體可行的決策依據。未來我們將持續深化AI在臨床流程中的應用，加速智慧醫療全面落地。

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