高德地圖公部門禁用 資安署籲民眾不要使用、5月公布資安評測風險

有關中國大陸「高德地圖」也能看到台灣路口紅綠燈倒數計時，引發外界質疑是否有國安與個資疑慮。對此，資安署長蔡福隆23日表示，高德地圖的圖資是跟荷蘭廠商合作取得，並非自己搜集到；紅綠燈秒數部分，則是透過使用者數據資料分析所得。資安署預計將進行資安檢測，5月中旬召開記者會說明。

行政院發言人李慧芝說，我國自2019年已訂定公務機關限制使用具資安風險產品原則，相關軟體將由主管機關進行資安檢測與風險評估，並提醒民眾提高警覺，避免下載具資安疑慮的應用程式。

蔡福隆補充，有關於高德地圖APP的圖資資料是跟荷蘭廠商合作取得相關部分資料，並不是高德地圖自己搜集到的台灣資料。第二，有關紅綠燈倒數功能，並沒有跟政府相關號誌系統介接，是本身根據使用者在路口的停、啟動相關資料推算秒數。

蔡福隆說，根據中國法規，中國政府有權存取企業資料，中國民眾也有義務配合，高德地圖使用涉及定位、行動軌跡等資料，都會回傳到中國伺服器，相關資料會被中國政府蒐集利用，呼籲民眾避免使用。相關單位已啟動檢測，預計5月公布結果，並提醒民眾避免於台灣使用該應用程式。

此外，他更提醒，高德地圖目前主要使用還是兩岸往返的台商，或是去大陸旅遊的一些民眾。至於台灣地區用的人不多，也提醒民眾，因為這涉及到很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，特別呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。