台積於北美技術論壇 揭示A13製程技術將於2029量產

台積電（2330）2026年北美技術論壇今日在美國加州聖塔克拉拉市登場，台積電揭示繼2025年發表業界領先的A14製程技術之後，台積電今年新推出最新的A14升級版A13製程技術，以滿足客戶對下一代人工智慧、高效能運算、以及行動應用永無止境的運算需求，這項製程並訂2029年，即A14生產的隔年量產，技術維持全球領先地位。

台積電表示，A13代表了台積公司對持續創新的承諾，相較於A14，A13節省了6%的面積，設計規則也與A14完全向後相容，讓客戶能夠迅速將其設計升級至台積公司最新的奈米片電晶體技術。此外，A13透過設計與技術協同優化，提供額外的功耗效率及效能提升。

A13是台積電在舉行的北美技術論壇中所發表的技術創新重點之一，該論壇為台積公司未來幾個月在全球各地舉行的技術論壇揭開序幕。今年的技術論壇以 「領先矽技術拓展人工智慧（Expanding AI with Leadership Silicon） 」為主題，是台積公司本年度最大的客戶活動，揭示公司最新的技術發展和製造服務。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，台積公司的客戶總是著眼於未來的創新，他們期待我們能持續提供可靠的新技術，例如A13，且這些精心建置的技術在客戶具前瞻性的新設計有需要時，能及時就緒並投入量產。台積公司的先進製程技術在密度、效能和功耗效率方面引領業界，但我們仍持續尋找方法進行優化，以更好地支援客戶的未來產品，並作為客戶最可靠的技術夥伴，確保客戶得以成功。

除了A13 之外，台積公司強化其A14 平台並預告了A12。A12採用台積公司超級電軌（Super Power Rail）技術，為人工智慧及高效能運算應用提供背面供電，預計於2029 年進入生產。這也是台積電繼A16導入SPR技術後，因應主要客戶加強AI晶片效能所做進一步升級行動。

至於非常客戶導入的台積電2奈米N2P，台積也展現優化設計的完美工藝，在N2平台推出N2U，該技術採用了設計與技術協同優化，以實現

速度較N2P 提升3-4%或功耗降低8-10%，邏輯密度提升 2-3%。N2U 利用N2 技術平台的製程成熟度與高良率表現，成為支援人工智慧、高效能運算及行動應用的均衡之選。N2U預計於2028 年開始生產。

台積電今日股價在北美技術論壇釋出利多，加上美國ADR價格大漲逾5%的激勵下，開高一度寫下2135元新歷史天價，可惜中場AI股大跳水，台股翻黑重挫，1700多家股同步挫低，台積電股價漲幅收斂到2055元到2080元間盤整，仍呈大漲格局。