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聯強引進 DJI Osmo Pocket 4 上市首周銷售較前代暴增五倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
DJI Osmo Pocket 4 上市首周買氣驚人，全台體驗通路湧現排隊搶購人潮。聯強／提供
DJI Osmo Pocket 4 上市首周買氣驚人，全台體驗通路湧現排隊搶購人潮。聯強／提供

聯強（2347）國際代理的「最強 Vlog 神機」DJI Osmo Pocket 4 於4月16日開賣，隨即在影像創作圈與消費市場引發轟動。根據聯強國際最新銷售數據顯示，Pocket 4 上市首周銷量較前代（Pocket 3）狂增5倍，刷新口袋雲台相機史上最亮眼銷售紀錄，此熱銷表現驗證了權威市調機構對全球手持智慧相機市場的樂觀預估，未來五年內全球市場規模將從1,600多萬台成長至4,000萬台。

Pocket 4的熱銷關鍵除了與前代相隔2年後的軟硬體規格有感提升，年初政府取消13%貨物稅更是最強助攻，標準套裝僅14,690元即可入手，相較Pocket 3上市定價直接回饋三千元，超高性價比成功引爆排隊搶購人潮。聯強國際整合全方位通路，除了各大電商平台與9間DJI品牌授權店以外，燦坤3C、全國電子、順發3C全台提供展示體驗門店超過百家，此次更首度與Yahoo購物中心合作、串聯7-ELEVEN 50家指定門市提供展示體驗，同時也可透過7-ELEVEN i預購、i划算下單，讓消費者擁有更多元、便利的選購管道。

市場回饋指出，Pocket 4最有感的三大特點，包含畫質躍升：全新1英吋感光元件、3700萬畫素及2倍無損變焦，性能直逼微單相機。專為美照而生：作為DJI唯一女性用戶超過50%的產品線，內建6種膠片影調及智慧美顏，搭配與機身合為一體的補光燈，隨手拍都美麗。超高畫質慢動作：4K/240fps超級慢動作，等於是把5萬元以上的高階相機功能下放到這小小的一台相機，輕鬆捕捉精彩瞬間。

聯強國際表示目前全力補貨中，部份門市若出現缺貨狀況，建議可多問幾家實體門市，一來親身感受這款年度Vlog神機的強大效能，二來也可加速優先入手的機會。

聯強

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