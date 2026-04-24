Meta AI商家助理在台開放測試 提供行銷決策建議

人工智慧（AI）不僅能提升個人生產力，也開始運用在企業行銷決策。Facebook（臉書）母公司Meta今天宣布，旗下對話式AI分析工具「Meta AI商家助理」擴大測試，在台灣、美國、歐洲、中東、非洲、亞太及拉美等地逐步開放，全面支援繁體中文及更多語言。

Meta發布新聞稿說明，Meta AI商家助理自2025年10月在美國率先針對中小企業推出，可協助企業做出更精準的行銷決策。即日起，Meta將這項測試擴展至全球不同規模的品牌、廣告主與代理商。

Meta AI商家助理已整合至Meta廣告管理員、商務管理平台，以及企業支援中心等廣告管理介面，提供客製化的數據分析、成效基準、投放廣告最佳化建議，並支援廣告帳號相關疑問。

Meta指出，在初期測試階段，企業運用Meta AI商家助理後，常見帳號相關的問題解決率提升20%，涵蓋範圍從帳號品質優化到核心任務管理。此外，中小企業採納Meta AI商家助理提供的建議後，廣告成效成本可降低12%。

Meta表示，將持續根據廣告主的意見回饋，不斷優化Meta AI商家助理，未來將推出更多聚焦於行銷活動規劃與部署的功能。