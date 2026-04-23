安勤攜手 Anewtech 揮軍 SEMICON Southeast Asia 2026

工業電腦廠安勤（3479）將於 2026 年 5 月 5 日至 7 日參與 SEMICON Southeast Asia 2026，展出最新工業電腦平台、高效能運算（HPC）系統，以及專為半導體與智慧製造應用打造的 AI 驅動邊緣運算解決方案。本次展會中，安勤科技將攜手合作夥伴 Anewtech Systems，深化馬來西亞及東協市場布局，提供在地化技術支援，加速先進工業運算解決方案的導入與應用，同時持續致力於推動工業智慧化發展，提供具備高度擴展性與穩定性的邊緣運算解決方案，以滿足半導體製造不斷演進的需求，並驅動產業數位轉型。

因應半導體製造與檢測對高資料運算量的需求攀升，安勤科技將展出其高效能運算（HPC）平台及工業電腦解決方案。

安勤表示，這些平台針對 AI 推論、機器視覺及大規模資料處理進行最佳化設計，支援先進 CPU 與 GPU 架構，提供彈性可擴展配置。結合強大運算效能與高可靠度及長期供貨能力，可滿足關鍵任務型工業應用部署需求。

安勤科技亦將展示其 AI 驅動的邊緣運算產品，包括工業級 Box PC 與嵌入式平台，專為邊緣端即時分析而設計。該系列解決方案可應用於 AI 視覺檢測、預測性維護與智慧製程優化，有效降低延遲、減少頻寬使用並提升生產效率。透過整合邊緣 AI 能力、工業級硬體及彈性軟體開發套件（SDK），協助企業建構可擴展且安全的 IIoT 基礎架構。

安勤科技將同步展出新一代工業級平板電腦，專為智慧工廠環境打造，提供穩定效能、直覺式人機介面（HMI），以及與產線系統的無縫整合能力。支援即時數據視覺化、設備監控與工廠自動化應用，協助製造業提升營運效率並實現數據驅動決策。具備工業級耐用性、彈性 I/O 設計與長期供貨優勢，特別適用於半導體與電子製造環境。

隨著半導體與電子產業朝向更高自動化與智慧化發展，安勤科技持續提供整合軟硬體的解決方案，支援新世代應用需求。安勤指出，透過結合邊緣 AI、高效能運算與嵌入式平台，協助客戶加速系統導入、優化營運效率，並確保長期系統永續發展。