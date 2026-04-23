快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電高層：擬2029年前在亞利桑那州啟用晶片封裝廠

中央社／ 加州聖克拉拉22日綜合外電報導

台積電全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強告訴路透社，台積電計畫在2029年前於亞利桑那州啟用一座晶片封裝廠。

路透社報導，現代人工智慧（AI）晶片，例如輝達（Nvidia）所製造的產品，並非單一晶片，而是透過先進封裝技術將多個晶片整合在一起，這個環節已成為輝達及其他廠商的供應瓶頸。

台積電曾在1月財報電話會議中表示，公司正申請相關許可，以在其位於亞利桑那州的一座既有廠區內，動工興建首座先進封裝廠，但台積電未提供啟用的具體時間表。

據報導，台積電高層今天在加州聖克拉拉（SantaClara）一場會議上指出，相關建設已開始動工。

張曉強昨天指出：「我們正積極擴展自身在亞利桑那廠區內的能力。我們計畫在2029年前於當地建立CoWoS與3D-IC能力，這依然是我們的目標。」

根據路透社，他提及的CoWoS與3D-IC是台積電兩種需求強勁的封裝技術。蘋果（Apple）與輝達等公司已開始向台積電亞利桑那廠採購晶片，但其中許多晶片仍需運回台灣進行封裝。

美國半導體封測大廠艾克爾國際科技（AmkorTechnology）去年曾表示，正與蘋果及輝達合作，計畫於2027年中旬前在亞利桑那州建造一座封裝廠，並於2028年初投產，時程比台積電更早。

艾克爾與台積電2024年曾指出，雙方將合作把台積電多項先進封裝技術引進亞利桑那州，但兩家公司未透露具體細節。

張曉強說，艾克爾與台積電持續進行技術對話。

他表示：「我們正與他們合作，了解他們能提供給我們客戶的技術能力，以加速部分產品在美國生產的進程。」

他還說：「仍存在一些變數，我們確實正在評估所有可能性，以建立多元化的製造布局。」

亞利桑那州 台積電 晶片

相關新聞

華洋靠比髮絲小千倍的檢測精度拚升級路！台南小設備廠如何通吃二奈米、CoWoS大單？

一家曾經慘虧半個資本額、連無塵室都沒有的南部小廠，如何擊敗國際大廠，成為晶圓代工龍頭先進製程與 CoWoS封裝，不可或缺的光罩微粒檢測守門員？

意外…SpaceX潑太空AI冷水 可能無法實現商業可行性

特斯拉執行長馬斯克唱旺太空AI前景之際，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX在其IPO申請書中示警，太空資料中心「可能無法實現商業可行性」。SpaceX大潑太空AI冷水，市場憂心恐不利昇達科、華通、燿華、茂迪、盟立等太空AI相關台廠後市。

台積電大加薪 最高調升9%…每人平均領264萬元

全球晶圓龍頭大廠台積電年度調薪規模拍板，市場傳出，台積電今年調薪幅度與往年水準相近，平均落在3%至5%之間，若考績表現突出，調幅則可望上看7%至9%。此事稍後也獲得台積電證實。

星鏈拒代理 NCC：日韓鬆綁有前提

三大低軌衛星營運商中，台灣已迎來兩家，僅剩星鏈（Starlink）尚未落地台灣。對此，數發部長林宜敬表示，主要是我國規定國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過，星鏈不接受此方式；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹說，日、韓鬆綁規定，有綁定前提，如簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），外資條款即可排除適用，若台美貿易協定符合，就可豁免。

星鏈登台 瓶頸未解

SpaceX的星鏈（Starlink）服務遲未落地台灣，數發部長林宜敬昨（22）日表示，主要是台灣法規規定，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過目前星鏈不接受此方式。

SpaceX 有意重金收購 AI 新創

SpaceX 21日表示，已與AI程式設計新創公司Cursor達成協議，有權在今年稍後以600億美元收購Cursor，或為雙方的合作支付100億美元，顯示SpaceX正積極為旗下的AI事業xAI，強化AI程式編碼能力、追趕對手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。