星鏈拒代理 NCC：日韓鬆綁有前提

三大低軌衛星營運商中，台灣已迎來兩家，僅剩星鏈（Starlink）尚未落地台灣。對此，數發部長林宜敬表示，主要是我國規定國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過，星鏈不接受此方式；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹說，日、韓鬆綁規定，有綁定前提，如簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），外資條款即可排除適用，若台美貿易協定符合，就可豁免。

立法院交通委員會昨日審查電信管理法修正草案，多位立委關切「電信管理法」的外資限制條款，並針對全球衛星龍頭星鏈難以進入台灣市場的瓶頸提出質疑。

民進黨立委李昆澤表示，現在來台落地的衛星業者都屬外資，一旦因為地緣政治壓力而單方面斷訊，是非常嚴重的事情，因此，與對方簽署具有法律約束力的緊急通訊優先協議很重要。

民進黨立委林俊憲說，星鏈是目前世界上主要低軌衛星業者，日本、韓國、菲律賓及越南皆已透過專案審查或法規鬆綁方式，引進相關技術。

林宜敬表示，現行電信管理法第卅六條規定，外資不得直接經營電信事業，須由本地業者營運，且外資持股不得超過五成。對於星鏈未進入台灣市場，他指出，數發部仍持續與業者溝通爭取合作機會，不過，星鏈方面認為，台灣4G、5G涵蓋率已逾百分之九十九，市場對低軌衛星商業服務需求有限，並非其優先布局市場。

陳崇樹指出，其他國家鬆綁，都有綁定前提，例如簽署ＦＴＡ；另外，歐洲即使放掉外資限制，但仍要求外資在當地設置地面站以確保數據主權。他以日本為例，日本設有地面站，在通訊監察可實質掌握，並有本國業者參與，讓國家安全、通訊監察、資安防護、打詐有一定掌握度，若只是純外商，沒有本國業者參與其中，在詐騙、資安防護方面，「效率、速度比較有疑慮」。