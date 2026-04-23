半導體業搶人大戰 童子賢：產業將動盪

特斯拉執行長馬斯克有意打造超大型晶圓廠「Terafab」，在台灣大舉招聘半導體工程師。科技巨頭「挖角」，引發半導體業界擔憂。對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢昨（22）日直言，「一定會動盪不安」，但這也代表半導體產業需求很大，且人才流動本是業界常態。

國際通商法律事務所與台灣玉山科技協會及東南亞影響力聯盟昨天共同舉辦「2026 跨國企業海外投資論壇」，童子賢出席並受訪，回應有關Terafab、蘋果接班，及中東戰火推升原物料價格對產業影響等議題。

針對馬斯克直言，是台積電（2330）產能不夠，所以自己才要下場蓋廠一事，童子賢引用台積電董事長魏哲家說詞，「半導體製造是一步一腳印，沒有捷徑。」

童子賢分析，晶圓製造拚良率都是一步一腳印。他舉例，韓國這麼大的企業（指三星），已經努力了幾十年，但良率未必追得上來。

不過，馬斯克為打造Terafab，特斯拉正在台灣招聘半導體工程師，引發半導體業界擔憂人才流失。

對此，童子賢直言，「一定會動盪不安」，但這也代表這方面需求很大，而有能力、有資歷的人在薪資待遇上，就能夠有更大調整空間，雖然這也會造成產業成本推升，但因市場需求很大，有需求的業者會自行吸收新增成本。而人才流動本是常態。談到中東戰火推升原物料價格對產業影響，童子賢回應，從疫情到俄烏戰爭，全球不斷面臨各種挑戰，而燃油費用的上漲，不是只有影響台灣產業，是全球必須共同面對的問題。

童子賢強調，只要台灣持續站穩全球重要合作夥伴的地位，並透過自身能力，維持核心競爭力，相信可以相對的不受影響。此外，蘋果現任執行長庫克將於9月1日卸任，交棒硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus），對此，童子賢表示，現任執行長（庫克）表現很傑出，在他執掌蘋果將近15年期間，公司成長相當快，市值成長超過10倍以上。

童子賢指出，蘋果領導人能夠推動世代交替，「我們除了讚嘆以外，也對領導人交接給予祝福。」