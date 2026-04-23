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台積電談美元股息 樂觀其成

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

金管會鬆綁股利發放制度，主管機關已於21日修正相關規定，開放上市櫃與興櫃公司未來可對外資股東發放美元現金股利，預期最快明年上路。台積電（2330）昨（22）日表示，樂見政策推行，細節公布後，將研擬可能方案並審慎評估。

法人指出，以美元發放股息，對外資持股比重高、以美元為主要營收貨幣的科技大廠具高度吸引力，台積電最具指標性。台積電目前外資持股比重約七成，長年穩居台股外資持股最高公司之一，若未來能以美元直接發放股利，將有助降低匯兌成本與匯率波動風險，提升外資投資誘因。

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