台積電談美元股息 樂觀其成

Cloud Next 2026在22日舉行，Google執行長皮查（Sundar Pichai）致詞表示，過去一年AI技術發展快速兇猛，Google雲端也擁有令人矚目的發展動能。他公布四大關鍵發展領域，特別是用以訓練與推論的第八代張量處理器（TPU v8），包含訓練優化的TPU 8t和推理優化的TPU 8i，其中TPU 8t針對訓練進行了最佳化，單一超級晶片 (superpod) 最多可擴展至 9,600個TPU和2 PB共享高頻寬記憶體，其處理能力是前一代Ironwood的三倍，每瓦性能提升高達兩倍。

2026-04-22 20:26