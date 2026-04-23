台積電大加薪最高調升9% 分紅獎金創高 每人平均領264萬元
全球晶圓龍頭大廠台積電（2330）年度調薪規模拍板，市場傳出，台積電今年調薪幅度與往年水準相近，平均落在3%至5%之間，若考績表現突出，調幅則可望上看7%至9%。此事稍後也獲得台積電證實。
人工智慧（AI）需求推升營運亮眼表現，台積電也持續透過薪酬制度強化留才與攬才力道。
對此，台積電回應，2026年整體調薪幅度約當去年水準，平均約落在3%至5%區間，持續打造具市場競爭力的薪資結構與全球化舞台，與全體員工共享營運成果，但個別員工實際調薪幅度仍將依據績效表現、年資及職等條件而定。
業界指出，台積電長年穩定調薪，以工程師職等為例，若獲得S級以上評等，調幅普遍可達5%以上，若為表現突出的前段班人才，有機會挑戰7%至9%水準。
台積電2021年曾進行結構性調薪，大幅調高固定薪酬約20%，其後2022年調幅約5%至10%，2023年與2024年則回歸常態，落在3%至5%區間，今年調薪水準符合市場預期。
台積電近年獲利高速成長，也同步反映在員工分紅表現。
根據公開資訊觀測站資料，受惠AI與高效能運算需求爆發，台積電2025年員工業績獎金與分紅總額達2,061億元，續創歷史新高，平均每位員工可領逾264萬元，帶動2025年平均年薪達409.3萬元，年增幅達22.95%。
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