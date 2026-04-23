Google 強打代理式創新

Google於「Google Cloud Next 26」端出最新TPU之餘，也宣布以各種橫跨數據、資安與生產力的「代理式（Agentic）」創新，賦能企業轉型為「代理式企業（Agentic Enterprise）」。

Google宣布，推出為代理式時代（Agentic Era）打造的端到端系統Gemini Enterprise平台，可連結企業資料、人員以及所有應用程式與AI代理的樞紐，讓AI代理與人類協作，邁向能夠感知、推理並採取行動以推動實質成果的自主AI代理。

Google指出，目前全球近75%的Google Cloud客戶採用AI產品驅動業務發展，且達成驚人效率，例如GSK（葛蘭素史克）將過去需要耗時一個月才能完成的臨床研究工作大幅縮短至幾分鐘。

針對企業客戶的AI代理開發與需求，Google推出「Gemini Enterprise Agent Platform」，專為企業內建立、擴充、治理和最佳化 AI代理，整合原有的模型選擇、模型建立與AI代理建立功能，讓團隊簡化AI代理作業程序。

針對個人部分，Google推出「Workspace Intelligence」，以統一的語義層為使用者及其AI代理打破資訊和情境脈絡分離況狀。