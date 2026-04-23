SpaceX 有意重金收購 AI 新創

SpaceX 21日表示，已與AI程式設計新創公司Cursor達成協議，有權在今年稍後以600億美元收購Cursor，或為雙方的合作支付100億美元，顯示SpaceX正積極為旗下的AI事業xAI，強化AI程式編碼能力、追趕對手。

SpaceX表示，已獲得優先權益，能在今年以600億美元收購Cursor的母公司Anysphere，但若選擇不收購，將支付100億美元給Cursor，雙方「正密切合作，打造全球最佳的程式設計與知識工作 AI」。這可能是企業史上最大規模的「分手費」協議之一。

據報導，Cursor先前正與投資人洽談在新一輪籌資募款約20億美元，使估值超過500億美元。輝達與創投業者Andreessen Horowitz原本都準備參與該輪融資。

Cursor在2023年推出的AI助理，可協助程式設計人員提高撰寫程式碼與除錯的效率，並已成為成長超快的新創公司，也是科技業「vibe coding」（氛圍式程式編碼，即開發者透過自然語言向AI描述需求，由AI自動生成程式碼）時代的核心角色之一，因為軟體開發人員對AI程式工具的需求正快速上升。

Cursor 總裁蕭茲表示：「SpaceX團隊擁有龐大的運算資源，我們認為雙方可以共同擴展模型開發能力。」