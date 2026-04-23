快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX 有意重金收購 AI 新創

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

SpaceX 21日表示，已與AI程式設計新創公司Cursor達成協議，有權在今年稍後以600億美元收購Cursor，或為雙方的合作支付100億美元，顯示SpaceX正積極為旗下的AI事業xAI，強化AI程式編碼能力、追趕對手。

SpaceX表示，已獲得優先權益，能在今年以600億美元收購Cursor的母公司Anysphere，但若選擇不收購，將支付100億美元給Cursor，雙方「正密切合作，打造全球最佳的程式設計與知識工作 AI」。這可能是企業史上最大規模的「分手費」協議之一。

據報導，Cursor先前正與投資人洽談在新一輪籌資募款約20億美元，使估值超過500億美元。輝達與創投業者Andreessen Horowitz原本都準備參與該輪融資。

Cursor在2023年推出的AI助理，可協助程式設計人員提高撰寫程式碼與除錯的效率，並已成為成長超快的新創公司，也是科技業「vibe coding」（氛圍式程式編碼，即開發者透過自然語言向AI描述需求，由AI自動生成程式碼）時代的核心角色之一，因為軟體開發人員對AI程式工具的需求正快速上升。

Cursor 總裁蕭茲表示：「SpaceX團隊擁有龐大的運算資源，我們認為雙方可以共同擴展模型開發能力。」

科技業 輝達

延伸閱讀

馬斯克大砸600億美元買下 Cursor是什麼公司？連黃仁勳也讚揚

SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

亞馬遜加碼投資 AI 鴻海、緯穎、廣達等動能不看淡

DeepSeek啟動首輪融資？美媒曝2科技巨頭正展開洽談 估值或達200億美元

相關新聞

華洋靠比髮絲小千倍的檢測精度拚升級路！台南小設備廠如何通吃二奈米、CoWoS大單？

一家曾經慘虧半個資本額、連無塵室都沒有的南部小廠，如何擊敗國際大廠，成為晶圓代工龍頭先進製程與 CoWoS封裝，不可或缺的光罩微粒檢測守門員？

意外…SpaceX潑太空AI冷水 可能無法實現商業可行性

特斯拉執行長馬斯克唱旺太空AI前景之際，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX在其IPO申請書中示警，太空資料中心「可能無法實現商業可行性」。SpaceX大潑太空AI冷水，市場憂心恐不利昇達科、華通、燿華、茂迪、盟立等太空AI相關台廠後市。

台積電大加薪 最高調升9%…每人平均領264萬元

全球晶圓龍頭大廠台積電年度調薪規模拍板，市場傳出，台積電今年調薪幅度與往年水準相近，平均落在3%至5%之間，若考績表現突出，調幅則可望上看7%至9%。此事稍後也獲得台積電證實。

星鏈拒代理 NCC：日韓鬆綁有前提

三大低軌衛星營運商中，台灣已迎來兩家，僅剩星鏈（Starlink）尚未落地台灣。對此，數發部長林宜敬表示，主要是我國規定國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過，星鏈不接受此方式；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹說，日、韓鬆綁規定，有綁定前提，如簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），外資條款即可排除適用，若台美貿易協定符合，就可豁免。

星鏈登台 瓶頸未解

SpaceX的星鏈（Starlink）服務遲未落地台灣，數發部長林宜敬昨（22）日表示，主要是台灣法規規定，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過目前星鏈不接受此方式。

SpaceX 有意重金收購 AI 新創

SpaceX 21日表示，已與AI程式設計新創公司Cursor達成協議，有權在今年稍後以600億美元收購Cursor，或為雙方的合作支付100億美元，顯示SpaceX正積極為旗下的AI事業xAI，強化AI程式編碼能力、追趕對手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。