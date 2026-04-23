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星鏈登台 瓶頸未解

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

SpaceX的星鏈（Starlink）服務遲未落地台灣，數發部林宜敬昨（22）日表示，主要是台灣法規規定，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過目前星鏈不接受此方式。

立法院交通委員會昨日審查電信管理法等修正草案，多位立委關切《電信管理法》的外資限制條款，並對SpaceX的星鏈服務難以進入台灣市場的瓶頸提出質疑。

林宜敬表示，現行《電信管理法》第36條規定，外資不得直接經營電信事業，須由本地業者營運，且外資持股不得超過五成。對於星鏈服務未進入台灣市場，他指出，數發部仍持續與業者溝通。不過星鏈方面認為，台灣4G、5G涵蓋率已逾99%，市場對低軌衛星商業服務需求有限，並非其優先布局市場。林宜敬坦言，不排除這是業者的談判策略，數發部仍將爭取合作機會。

立委林俊憲指出，現行低軌衛星技術多掌握在國外廠商手中，導致如星鏈等服務難以落地。

林宜敬 數發部 SpaceX

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三大低軌衛星營運商中，台灣已迎來兩家，僅剩星鏈（Starlink）尚未落地台灣。對此，數發部長林宜敬表示，主要是我國規定國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過，星鏈不接受此方式；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹說，日、韓鬆綁規定，有綁定前提，如簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），外資條款即可排除適用，若台美貿易協定符合，就可豁免。

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SpaceX的星鏈（Starlink）服務遲未落地台灣，數發部長林宜敬昨（22）日表示，主要是台灣法規規定，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過目前星鏈不接受此方式。

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