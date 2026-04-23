Meta 蓋新資料中心投資逾10億美元 廣達、緯穎、雙鴻等可望受惠

三大低軌衛星營運商中，台灣已迎來兩家，僅剩星鏈（Starlink）尚未落地台灣。對此，數發部長林宜敬表示，主要是我國規定國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過，星鏈不接受此方式；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹說，日、韓鬆綁規定，有綁定前提，如簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），外資條款即可排除適用，若台美貿易協定符合，就可豁免。

2026-04-23 01:42