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Meta 蓋新資料中心投資逾10億美元 廣達、緯穎、雙鴻等可望受惠
雲端巨頭Meta於21日宣布，已在美國奧克拉荷馬州主要城市塔爾薩（Tulsa）動工興建全新資料中心，投資金額超過10億美元（逾新台幣316億元），顯示Meta持續加速布建AI基礎設施，以確保未來算力無虞。鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）與雙鴻（3324）等供應鏈可望受惠。
路透報導，Meta表示，新資料中心建築面積逾200萬平方英尺（約5.6萬坪），為Meta在當地首座資料中心，施工期間預計可帶動逾1,000個工作機會，完工後則將創造100個長期營運職缺。
Meta奧克拉荷馬州Tulsa資料中心，為其在美國第28座、全球第32座資料中心據點。隨著AI競賽升溫，Meta與其他科技巨頭近年積極擴建資料中心，掀起算力投資戰局。Meta在1月時宣布，2026年將全力衝刺AI基礎建設，全年資本支出上看1,350億美元，幾乎較2025年規模翻倍。
法人看好，Meta持續興建資料中心，將催動更多AI伺服器需求，帶旺鴻海、廣達等供應鏈。
針對2026年業績展望，鴻海董事長劉揚偉之前表示，AI伺服器方面，不論是GPU或是ASIC，今年AI產品出貨將逐季向上，主要成長動能是來自與雲端服務供應商（CSP）的緊密合作，以及參與主權AI，未來兩到三年，整體AI產業規模將達到1兆美元，鴻海也會加快投入AI上游產業鏈。
廣達看好，2026年AI伺服器營收將年增三位數百分比，占整體伺服器營收比重達八成。廣達今年持續擴大AI伺服器產能，資本支出估達300億元，年增約五成，主要投資是在美國、泰國等地。
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