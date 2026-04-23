快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta 蓋新資料中心投資逾10億美元 廣達、緯穎、雙鴻等可望受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
Meta在美國奧克拉荷馬州主要城市塔爾薩（Tulsa）動工興建全新資料中心，法人看好，鴻海、廣達、緯穎與雙鴻等供應鏈可望受惠。（路透）
Meta在美國奧克拉荷馬州主要城市塔爾薩（Tulsa）動工興建全新資料中心，法人看好，鴻海、廣達、緯穎與雙鴻等供應鏈可望受惠。（路透）

雲端巨頭Meta於21日宣布，已在美國奧克拉荷馬州主要城市塔爾薩（Tulsa）動工興建全新資料中心，投資金額超過10億美元（逾新台幣316億元），顯示Meta持續加速布建AI基礎設施，以確保未來算力無虞。鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）與雙鴻（3324）等供應鏈可望受惠。

路透報導，Meta表示，新資料中心建築面積逾200萬平方英尺（約5.6萬坪），為Meta在當地首座資料中心，施工期間預計可帶動逾1,000個工作機會，完工後則將創造100個長期營運職缺。

Meta奧克拉荷馬州Tulsa資料中心，為其在美國第28座、全球第32座資料中心據點。隨著AI競賽升溫，Meta與其他科技巨頭近年積極擴建資料中心，掀起算力投資戰局。Meta在1月時宣布，2026年將全力衝刺AI基礎建設，全年資本支出上看1,350億美元，幾乎較2025年規模翻倍。

法人看好，Meta持續興建資料中心，將催動更多AI伺服器需求，帶旺鴻海、廣達等供應鏈。

針對2026年業績展望，鴻海董事長劉揚偉之前表示，AI伺服器方面，不論是GPU或是ASIC，今年AI產品出貨將逐季向上，主要成長動能是來自與雲端服務供應商（CSP）的緊密合作，以及參與主權AI，未來兩到三年，整體AI產業規模將達到1兆美元，鴻海也會加快投入AI上游產業鏈。

廣達看好，2026年AI伺服器營收將年增三位數百分比，占整體伺服器營收比重達八成。廣達今年持續擴大AI伺服器產能，資本支出估達300億元，年增約五成，主要投資是在美國、泰國等地。

美國 鴻海 緯穎

延伸閱讀

亞馬遜加碼投資 AI 鴻海、緯穎、廣達等動能不看淡

CSP新一輪AI基礎建設軍備競賽開始 明星基金經理人點名熱門族群

Google TPU 晶片題材加持 聯發科 ASIC 帶股價衝2,000元

半導體族群 伺機布局

相關新聞

意外…SpaceX潑太空AI冷水 可能無法實現商業可行性

特斯拉執行長馬斯克唱旺太空AI前景之際，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX在其IPO申請書中示警，太空資料中心「可能無法實現商業可行性」。SpaceX大潑太空AI冷水，市場憂心恐不利昇達科、華通、燿華、茂迪、盟立等太空AI相關台廠後市。

台積電大加薪 最高調升9%…每人平均領264萬元

全球晶圓龍頭大廠台積電年度調薪規模拍板，市場傳出，台積電今年調薪幅度與往年水準相近，平均落在3%至5%之間，若考績表現突出，調幅則可望上看7%至9%。此事稍後也獲得台積電證實。

星鏈拒代理 NCC：日韓鬆綁有前提

三大低軌衛星營運商中，台灣已迎來兩家，僅剩星鏈（Starlink）尚未落地台灣。對此，數發部長林宜敬表示，主要是我國規定國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過，星鏈不接受此方式；國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）代理主委陳崇樹說，日、韓鬆綁規定，有綁定前提，如簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），外資條款即可排除適用，若台美貿易協定符合，就可豁免。

星鏈登台 瓶頸未解

SpaceX的星鏈（Starlink）服務遲未落地台灣，數發部長林宜敬昨（22）日表示，主要是台灣法規規定，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，不過目前星鏈不接受此方式。

SpaceX 有意重金收購 AI 新創

SpaceX 21日表示，已與AI程式設計新創公司Cursor達成協議，有權在今年稍後以600億美元收購Cursor，或為雙方的合作支付100億美元，顯示SpaceX正積極為旗下的AI事業xAI，強化AI程式編碼能力、追趕對手。

Google 推新晶片兩款 TPU 分別主攻訓練、專攻推理 台鏈喊衝

Google年度盛會「Google Cloud Next 26」22日於美國盛大登場，如市場預期端出性能更強大的第八代張量處理器（TPU v8），並且一口氣推出兩款晶片。業界看好，Google新TPU問世，將引爆新一波TPU熱潮，台積電、聯發科、鴻海、廣達、英業達等台鏈跟著衝一波。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。