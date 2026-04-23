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Google 推新晶片兩款 TPU 分別主攻訓練、專攻推理 台鏈喊衝

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Google年度盛會「Google Cloud Next 26」22日於美國盛大登場，如市場預期端出性能更強大的第八代張量處理器（TPU v8），並且一口氣推出兩款晶片。 美聯社
Google年度盛會「Google Cloud Next 26」22日於美國盛大登場，如市場預期端出性能更強大的第八代張量處理器（TPU v8），並且一口氣推出兩款晶片。 美聯社

Google年度盛會「Google Cloud Next 26」22日於美國盛大登場，如市場預期端出性能更強大的第八代張量處理器（TPU v8），並且一口氣推出兩款晶片。業界看好，Google新TPU問世，將引爆新一波TPU熱潮，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等台鏈跟著衝一波。

Google第八代TPU包括主攻訓練的TPU 8t，以及專攻推理的TPU 8i。市場看好聯發科取得推論部分的TPU 8i訂單，為其ASIC業務大加分，激勵聯發科昨天股價拉出第二根漲停板，以2,295元天價收市，大漲205元。

法人分析，Google的TPU需求強勁，隨雲端服務獲得多家企業導入應用，算力需求倍增，帶動TPU出貨量成長。近幾代TPU擴大採用台積電先進製程生產，成為台積電在輝達之外的另一大高速運算（HPC）成長引擎，也為鴻海、廣達、英業達等Google伺服器代工夥伴帶來更多商機。

Google Cloud執行長柯里安在大會開場提到，Google將開啟「代理式企業」新時代，推出一系列新技術，包括全新的AI技術堆疊，橫跨數據、資安與生產力的「代理式（Agentic）」創新。

柯里安表示，第八代TPU首創為訓練和推論打造兩款晶片，從建立最強大的AI模型，到調度龐大的AI代理群，以及管理最複雜的推理任務。

其中，TPU 8t定位為訓練效能引擎，經過最佳化處理，單一超級晶片（superpod）最多可擴展至9,600個TPU和2 PB共享高頻寬記憶體，處理能力是前一代Ironwood的三倍，每瓦性能提升高達兩倍，將前沿模型的開發時間從數個月縮短至數周。

TPU 8i則是專為驅動代理式 AI（agentic AI）服務打造推理引擎，只需要提出問題、將任務委派給AI代理，就能立即獲得回應。

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