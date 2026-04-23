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意外…SpaceX潑太空AI冷水 可能無法實現商業可行性

經濟日報／ 本報綜合報導
特斯拉執行長馬斯克唱旺太空AI前景之際，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX在其IPO申請書中示警，太空資料中心「可能無法實現商業可行性」。SpaceX大潑太空AI冷水。（路透）
特斯拉執行長馬斯克唱旺太空AI前景之際，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX在其IPO申請書中示警，太空資料中心「可能無法實現商業可行性」。SpaceX大潑太空AI冷水。（路透）

特斯拉執行長馬斯克唱旺太空AI前景之際，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX在其IPO申請書中示警，太空資料中心「可能無法實現商業可行性」。SpaceX大潑太空AI冷水，市場憂心恐不利昇達科（3491）、華通（2313）、燿華（2367）、茂迪（6244）、盟立（2464）等太空AI相關台廠後市。

SpaceX已計劃在未來幾個月內上市，預計籌資750億美元，可望成為史上規模最大IPO，估值約為1.75兆美元。

路透報導，SpaceX根據美國證券法規，在IPO說明書列出潛在商業風險，表示「我們開發低軌AI運算，以及在運行軌道、月球和行星之間的工業化計畫，還處於初期階段，涉及重大的技術複雜性及未經證明的技術，可能無法實現商業可行性。」

SpaceX在這份S-1文件指出，任何未來的軌道AI資料中心，都將在「嚴酷且難以預料的太空環境中運作，面臨廣泛且獨特的太空相關風險，可能導致其發生故障或失靈」。

SpaceX也凸顯該公司重度依賴遭遇多次延誤和測試失敗的「星艦」（Starship）風險，「任何失敗或延誤」，「都將拖慢或限制我們執行成長策略的能力」。

此前，馬斯克曾在今年元月高喊：在太空建造AI資料中心是「不需思考的明智選擇」，而且在未來兩到三年內太空將成為部署AI最經濟實惠的地方。SpaceX的IPO文件對太空AI觀點與馬斯克大相逕庭，引發關注。

法人指出，SpaceX對太空AI觀點保守，恐讓原本想跟著馬斯克大咬太空資料中心商機的台廠大失所望。

其中，昇達科是SpaceX策略供應商，來自低軌衛星貢獻營收占比從去年近六成，今年首季提升到將近八成，業界關注未來昇達科在SpaceX衛星發射與系統建置進程發展。

華通、燿華則提供高品質太空用PCB，原本業界認為，太空AI所需的PCB質量比消費性產品或其他任何地球上的應用門檻高，利潤也更好，一旦太空AI發展不如預期，將使得華通、燿華藉由高質量太空PCB提升產品組合的腳步受阻。

燿華昨天公告自結3月淨損1.34億元，每股淨損0.19元；首季淨損2.85億元，每股淨損0.4元，比去年第4季每股淨損0.03元大幅增加。

另外，太陽能被視為發展太空AI一大關鍵，尤以鈣鈦礦太陽能電池最受矚目，一旦太空AI發展不預期，牽動茂迪、盟立等台廠鈣鈦礦太陽能電池業務後市。

美國 盟立 月球

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