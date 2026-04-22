Google Cloud Next 26大會登場 第八代TPU首創推理、訓練雙規格

Google Cloud Next 26 大會22日登場，Google Cloud 執行長Thomas Kurian（柯里安）宣布Google開啟「代理式企業」新時代，推出一系列新技術，包括全新統一的 AI 技術堆疊、及各種橫跨數據、資安與生產力的「代理式（Agentic）」創新，以及Google Cloud第八代張量處理器（TPU v8）。新晶片首創因應訓練和推論功能雙規格，市場預期聯發科（2454）取得推論部分的ASIC訂單，推動聯發科22日再度以漲停2,295元收盤，飆新天價。

Google執行長皮查（Sundar Pichai）也表示，Google積極利用AI系統優化改造，付費企業成長強勁，今年第1季度，Gemini付費月活躍用戶月成長達40%。Google推出全新的 Gemini Enterprise代理平台，幫助企業管理內部眾多的AI代理模式。他坦言Google就是「零號使用者」，內部使用AI產生程式碼已經有一段時間，如今Google所有新程式碼中有75% 由AI產生並經工程師審核通過，已高於去年秋季的50%。

皮查指出，Google正在向真正的代理式工作流程（agentic workflow）轉型。工程師正在協調完全自主的數位化任務團隊進行代理與完成任務。

柯里安表示，第八代Google客製化 TPU，具備專為訓練和推論打造的兩種截然不同架構（TPU 8t、TPU 8i），兩款專門打造的晶片重新定義AI的可能性，從建立最強大的 AI 模型，到調度龐大的AI代理群，以及管理最複雜的推理任務。其中TPU 8t定位為訓練效能引擎，經過最佳化處理，可將前沿模型的開發時間從數個月縮短至數周。透過系統平衡大量的運算吞吐量、共享記憶體和晶片間頻寬，同時提供最佳能源效率和高產能的運算時間。

TPU 8i是專為驅動代理式AI（agentic AI）服務打造推理引擎，只需要提出問題、將任務委派給AI代理，就能立即獲得回應，利用288 GB的高頻寬記憶體，內建384MB的SRAM（靜態隨機存取記憶體），容量較上一代增加三倍，能將模型使用中的工作集完全保存在晶片上。