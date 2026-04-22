Google CEO：Google 75%新程式碼由AI代理生成 較去年秋季50%增加

Cloud Next 2026在22日舉行，Google執行長皮查（Sundar Pichai）致詞表示，過去一年AI技術發展快速兇猛，Google雲端也擁有令人矚目的發展動能。他公布四大關鍵發展領域，特別是用以訓練與推論的第八代張量處理器（TPU v8），包含訓練優化的TPU 8t和推理優化的TPU 8i，其中TPU 8t針對訓練進行了最佳化，單一超級晶片 (superpod) 最多可擴展至 9,600個TPU和2 PB共享高頻寬記憶體，其處理能力是前一代Ironwood的三倍，每瓦性能提升高達兩倍。

而專為推理優化的TPU 8i在單一pod中連接1,152 個 TPU，顯著降低延遲，並擁有3倍晶片內建SRAM，提供同時運行數百萬個代理程式所需的超高吞吐量和低延遲，實現經濟高效。

皮查指出，第一方模型目前透過客戶直接使用API處理每分鐘超過160億個token，已高於上季的100億個。他也宣布將把超過一半的機器學習運算投資用於雲端業務，擴大服務雲端客戶和合作夥伴。

他強調，Google積極利用AI系統優化改造，付費企業成長強勁，今年第1季度，Gemini付費月活躍用戶月成長達40%。Google也推出全新的 Gemini Enterprise 智能體平台。它提供安全、全端的連接架構，以管理企業內眾多的AI代理模式。

他也表示，為了成為最佳合作夥伴，Google始終希望成為自身技術的「零號客戶」。在編碼方面，他坦言Google內部使用AI產生程式碼已經有一段時間，如今Google所有新程式碼中有75% 由AI產生並經工程師審核通過，已高於去年秋季的50%。Google正在向真正的代理式工作流程（agentic workflow）轉型。工程師正在協調完全自主的數位化任務團隊，啟動代理與完成令人驚嘆的任務。

最近一項由代理和工程師共同完成的複雜程式碼遷移，其速度比一年前僅由工程師完成的速度快了六倍。甚至最近在 MacOS上推出Gemini應用時，相關團隊使用代理開發平台Antigravity構建了初始版本，僅用了幾天時間就將一個想法變成了一個原生Swift應用原型。