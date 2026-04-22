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數發部受邀出席隱私權論壇 分享台灣主權AI與資料治理

中央社／ 台北22日電
數發部。圖／聯合報系資料照片
數發部。圖／聯合報系資料照片

數發部今天表示，數發部次長侯宜秀日前應邀出席在義大利舉行的隱私權論壇，於AI治理高階對話場次，與各國高階官員與專家分享台灣在AI政策、資料治理及推動正體中文語料庫的實務經驗，深化與國際數位領域交流。

數發部指出，隱私權論壇是全球資料治理暨創新技術合規領域中，高規格且影響力深遠的多邊對話平台之一。這屆論壇由歐洲資料保護委員會（EDPB）、歐盟資料保護監督機關（EDPS）、法國資訊自由委員會（CNIL）、英國資訊委員辦公室（ICO）及義大利資料保護局（GPDP）等單位共同參與，數發部此次受邀，顯示台灣資料治理實績受到國際肯定。

侯宜秀在論壇中先以「AI賦能台灣：從人才、數據到治理」為題，分享台灣AI治理經驗。她指出，台灣於1月公布實施「人工智慧基本法」，奠定AI治理法制架構，以協作治理的概念，與各界攜手因應AI浪潮所帶來的機會與挑戰，確保AI創新發展與安全兼具。

侯宜秀說，台灣在全球AI產業供應鏈扮演關鍵角色，同時，數發部透過課程、實習與跨領域競賽等方式培育AI人才，並研訂「促進資料創新利用發展條例」，以隱私優先設計為基礎，促進機關間資料流通及創新。此外，數發部透過「台灣主權 AI 訓練語料庫」整合正體中文高品質語料，開放各界使用，為發展本土AI應用的重要基礎。

數發部表示，透過這次論壇與多國高階官員對話交流，為未來雙邊或多邊合作奠定基礎，後續將持續深化與各國交流，在AI浪潮下以協作治理的理念，與國際緊密接軌，共創可信賴的數位環境。

義大利 數發部 隱私權 AI

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