大世科榮獲2026 AI Award優秀賞 鎖定Agentic AI助企業價值落地

大同（2371）旗下資通訊服務廠大世科（8099）22日於台北南港展覽館一館出席「2026 AI Award」頒獎典禮，以人工智慧解決方案落地與企業應用整合成果，榮獲「Best Solution優秀賞」。

大世科表示，該獎項由數位發展部數位產業署副署長陳慧敏親自頒獎，並數位永續事業協理段淳仁代表受獎，顯示公司在AI應用領域的整合實力。

本屆AI Award由台灣人工智慧協會（TAIA）主辦，理事長林建憲指出，協會核心目標在於推動「產業AI化」與「AI產業化」，協助台灣企業建構完善AI生態系以強化競爭力。

評審團分析，大世科此次脫穎而出，主因在於其AI解決方案具備高度可擴展性與實務導入成效，能直接對接產業價值需求，在技術創新性與應用成熟度皆獲得肯定。

大世科指出，AI已從單純的技術導入邁入價值落地階段，目前企業面臨的關鍵在於如何將AI與既有系統、資料及營運流程進行深度整合。公司長期深耕企業級系統整合服務，透過結合AI、雲端與資安技術，打造可實際落地的智慧解決方案，旨在協助客戶提升營運效率與決策品質，進而強化企業韌性。

展望未來，大世科強調，將持續深化AI技術布局，並計畫拓展更多跨產業應用場域，透過技術創新與場景應用的整合，協助企業客戶邁向智慧化與永續發展。