快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

大世科榮獲2026 AI Award優秀賞 鎖定Agentic AI助企業價值落地

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大世科榮獲2026 AI Award「Best Solution 優秀賞」段淳仁（左）協理與數位發展部數位產業署陳慧敏副署長（中），台灣人工智慧協會（TAIA）林建憲理事長(右)合照。圖／公司提供
大世科榮獲2026 AI Award「Best Solution 優秀賞」段淳仁（左）協理與數位發展部數位產業署陳慧敏副署長（中），台灣人工智慧協會（TAIA）林建憲理事長(右)合照。圖／公司提供

大同（2371）旗下資通訊服務廠大世科（8099）22日於台北南港展覽館一館出席「2026 AI Award」頒獎典禮，以人工智慧解決方案落地與企業應用整合成果，榮獲「Best Solution優秀賞」。

大世科表示，該獎項由數位發展部數位產業署副署長陳慧敏親自頒獎，並數位永續事業協理段淳仁代表受獎，顯示公司在AI應用領域的整合實力。

本屆AI Award由台灣人工智慧協會（TAIA）主辦，理事長林建憲指出，協會核心目標在於推動「產業AI化」與「AI產業化」，協助台灣企業建構完善AI生態系以強化競爭力。

評審團分析，大世科此次脫穎而出，主因在於其AI解決方案具備高度可擴展性與實務導入成效，能直接對接產業價值需求，在技術創新性與應用成熟度皆獲得肯定。

大世科指出，AI已從單純的技術導入邁入價值落地階段，目前企業面臨的關鍵在於如何將AI與既有系統、資料及營運流程進行深度整合。公司長期深耕企業級系統整合服務，透過結合AI、雲端與資安技術，打造可實際落地的智慧解決方案，旨在協助客戶提升營運效率與決策品質，進而強化企業韌性。

展望未來，大世科強調，將持續深化AI技術布局，並計畫拓展更多跨產業應用場域，透過技術創新與場景應用的整合，協助企業客戶邁向智慧化與永續發展。

大同世界科技榮獲2026 AI Award「Best Solution 優秀賞」，由數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（左）頒獎，大世科數位永續事業協理段淳仁（右）代表受獎。圖／公司提供
大同世界科技榮獲2026 AI Award「Best Solution 優秀賞」，由數位發展部數位產業署副署長陳慧敏（左）頒獎，大世科數位永續事業協理段淳仁（右）代表受獎。圖／公司提供

人工智慧

延伸閱讀

台灣大攜手群聯電子搶進智慧金融 助攻安泰銀行AI升級

安泰銀行攜手群聯、台灣大 智譜智慧金融

安泰銀行攜手群聯、台灣大 啟動AI賦能計畫

校友捐1200萬元AI設備 助北科大提升教研能量

相關新聞

台積電年度調薪幅度確定了！平均調升3%至5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）每年4月的例行性年度調薪近日確定，調薪幅度與往年水準相近，平均約落在3%至5%之間。配合破紀錄的2025年度分紅與今年度的大規模徵才計畫，台積電持續以優渥的薪酬條件與福利，穩坐台灣就業市場的指標寶座。

馬斯克Terafab來台挖角 恐掀半導體業憂心？童子賢直言：一定會動盪不安

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日宣布打造超大型晶圓廠「Terafab」，在台灣大舉招聘半導體工程師，科技巨頭「挖角」，引發半導體業界擔憂，對此，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢22日直言，「一定會動盪不安」，但這也代表半導體產業需求很大，且人才流動本是業界常態。

Google Cloud Next 26大會登場 第八代TPU首創推理、訓練雙規格

Google Cloud Next 26 大會22日登場，Google Cloud 執行長Thomas Kurian（柯里安）宣布Google開啟「代理式企業」新時代，推出一系列新技術，包括全新統一的 AI 技術堆疊、及各種橫跨數據、資安與生產力的「代理式（Agentic）」創新，以及Google Cloud第八代張量處理器（TPU v8）。新晶片首創因應訓練和推論功能雙規格，市場預期聯發科（2454）取得推論部分的ASIC訂單，推動聯發科22日再度以漲停2,295元收盤，飆新天價。

Google CEO：Google 75%新程式碼由AI代理生成 較去年秋季50%增加

Cloud Next 2026在22日舉行，Google執行長皮查（Sundar Pichai）致詞表示，過去一年AI技術發展快速兇猛，Google雲端也擁有令人矚目的發展動能。他公布四大關鍵發展領域，特別是用以訓練與推論的第八代張量處理器（TPU v8），包含訓練優化的TPU 8t和推理優化的TPU 8i，其中TPU 8t針對訓練進行了最佳化，單一超級晶片 (superpod) 最多可擴展至 9,600個TPU和2 PB共享高頻寬記憶體，其處理能力是前一代Ironwood的三倍，每瓦性能提升高達兩倍。

數發部受邀出席隱私權論壇 分享台灣主權AI與資料治理

數發部今天表示，數發部次長侯宜秀日前應邀出席在義大利舉行的隱私權論壇，於AI治理高階對話場次，與各國高階官員與專家分享台...

牧德發表半導體與高階PCB新產品 盼為營運添成長動能

自動光學檢測設備廠牧德（3563）預告將於4 月 23 日於昆山皇冠假日酒店舉辦新產品發表會，同步推出半導體與高階 PCB 檢測設備新產品，包含 PCB HDI 與 CSP 最先進四線電測機、在線式 mSAP／載板細線路與微盲孔 AOI，以及半導體 FOUP AOI 設備，展現公司深化「PCB＋半導體」雙軌布局的策略成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。